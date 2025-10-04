Breaking Copil de trei ani găsit mort într-un canal din orașul Mărășești. Primele indicii ale poliției

Tragedie în județul Vrancea. Un copil de aproximativ trei ani a fost găsit fără viață, sâmbătă după-amiază, într-un canal din orașul Mărășești. Polițiștii au deschis o anchetă.

Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au demarat cercetările.

Din informațiile preliminare, există indicii că decesul ar fi putut fi provocat de un atac canin, însă cauza exactă va fi stabilită după necropsia efectuată de medicii legiști.

„Astăzi, 4 octombrie, la ora 15:54, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați prin apel la SNUAU 112, cu privire la faptul că pe raza orașului Mărășești, într-un canal, a fost găsit trupul neînsuflețit al unui copil în vârstă de aproximativ 3 ani. Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar fi putut fi cauzată de un atac canin”, a transmis IPJ Vrancea.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită de către medicii legiști din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală, după efectuarea necropsiei.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.