Băiat de 11 ani, cu epilepsie, căutat de două săptămâni. Autoritățile au emis RO-Alert în mai multe județe

Un băiat de 11 ani din județul Sălaj, Mădălin Rostaș, dispărut de două săptămâni, este căutat intens de autorități și voluntari. Minorul suferă de epilepsie și probleme locomotorii, iar autoritățile au emis RO-Alert pentru mobilizarea populației și pentru a crește șansele de găsire.

Mădălin Rostaș a plecat voluntar de acasă pe 30 august, în jurul orei 14:30, din satul Domnin, comuna Someș-Odorhei. Familia a sesizat dispariția la poliție câteva ore mai târziu, iar în noaptea respectivă a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru mobilizarea populației și creșterea șanselor de găsire, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj.

Copilul are aproximativ 1,20 metri, cântărește 40 de kilograme, are păr șaten tuns scurt și ochii căprui. Mădălin suferă de epilepsie și tulburări locomotorii și provine dintr-o familie cu patru copii, dintre care doi cu handicap, iar mama are probleme de sănătate. Minorul nu frecventa școala și obișnuia să se deplaseze doar în apropierea locuinței.

Potrivit sursei citate, autoritățile au constituit un dispozitiv amplu de căutare, la care participă polițiști din Serviciul de Investigații Criminale, Ordine Publică, Biroul Arme și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, polițiști locali, jandarmi, pompieri, voluntari și specialiști criminaliști. Au fost folosite drone, camere de termoviziune și câini de urmă, iar cercetările s-au desfășurat pe o rază de 2,5 kilometri între localitățile Domnin și Bulgari. Au fost verificate poduri, fântâni, vegetație densă și rute feroviare posibile.

„Pe 12 septembrie, mesaje RO-ALERT au fost transmise în județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor și Satu Mare pentru a mobiliza cetățenii din zonele limitrofe. În paralel, polițiștii au analizat imaginile de supraveghere și au audiat martori din localitățile învecinate”, se arată în comunicatul poliției.

De joi, patru specialiști ai Direcției de Investigații Criminale din IGPR sprijină eforturile polițiștilor din Sălaj, oferind suport tehnic și operațional. IPJ Sălaj precizează că toate ipotezele privind dispariția copilului sunt luate în considerare, fără a se exclude nicio posibilitate.

Poliția face apel la cetățeni: orice informație despre Mădălin trebuie raportată imediat la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.