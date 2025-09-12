search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Băiat de 11 ani, cu epilepsie, căutat de două săptămâni. Autoritățile au emis RO-Alert în mai multe județe

0
0
Publicat:

Un băiat de 11 ani din județul Sălaj, Mădălin Rostaș, dispărut de două săptămâni, este căutat intens de autorități și voluntari. Minorul suferă de epilepsie și probleme locomotorii, iar autoritățile au emis RO-Alert pentru mobilizarea populației și pentru a crește șansele de găsire.

Copil cu epilepsie dispărut de două săptămâni în Sălaj. FOTO: Poliția Română
Copil cu epilepsie dispărut de două săptămâni în Sălaj. FOTO: Poliția Română

Mădălin Rostaș a plecat voluntar de acasă pe 30 august, în jurul orei 14:30, din satul Domnin, comuna Someș-Odorhei. Familia a sesizat dispariția la poliție câteva ore mai târziu, iar în noaptea respectivă a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru mobilizarea populației și creșterea șanselor de găsire, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj. 

Copilul are aproximativ 1,20 metri, cântărește 40 de kilograme, are păr șaten tuns scurt și ochii căprui.  Mădălin suferă de epilepsie și tulburări locomotorii și provine dintr-o familie cu patru copii, dintre care doi cu handicap, iar mama are probleme de sănătate. Minorul nu frecventa școala și obișnuia să se deplaseze doar în apropierea locuinței.

Potrivit sursei citate, autoritățile au constituit un dispozitiv amplu de căutare, la care participă polițiști din Serviciul de Investigații Criminale, Ordine Publică, Biroul Arme și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, polițiști locali, jandarmi, pompieri, voluntari și specialiști criminaliști. Au fost folosite drone, camere de termoviziune și câini de urmă, iar cercetările s-au desfășurat pe o rază de 2,5 kilometri între localitățile Domnin și Bulgari. Au fost verificate poduri, fântâni, vegetație densă și rute feroviare posibile.

„Pe 12 septembrie, mesaje RO-ALERT au fost transmise în județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor și Satu Mare pentru a mobiliza cetățenii din zonele limitrofe. În paralel, polițiștii au analizat imaginile de supraveghere și au audiat martori din localitățile învecinate”, se arată în comunicatul poliției. 

De joi, patru specialiști ai Direcției de Investigații Criminale din IGPR sprijină eforturile polițiștilor din Sălaj, oferind suport tehnic și operațional. IPJ Sălaj precizează că toate ipotezele privind dispariția copilului sunt luate în considerare, fără a se exclude nicio posibilitate.

Poliția face apel la cetățeni: orice informație despre Mădălin trebuie raportată imediat la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliție.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, întrevedere cu delegația FMI: când s-ar înregistra creștere economică
mediafax.ro
image
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
fanatik.ro
image
„Răpit și jefuit în România”: Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel, povestește calvarul prin care a trecut în taxiul luat din Otopeni
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
gsp.ro
image
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
image
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Cum să-ți extinzi casa legal în 2025: ghid actualizat pentru proprietari
playtech.ro
image
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Novak Djokovic a plecat definitiv din Serbia, după ce a fost numit ”trădător”! Primele imagini
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
Un cuplu a fost jefuit la propria nuntă! Mirii și invitații se distrau în timp ce hoții se făceau nevăzuți
kanald.ro
image
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al…
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
romaniatv.net
image
Pană de curent timp de 72 de ore în România. Arafat pregătește românii
mediaflux.ro
image
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Jeremy Clarkson foto Profimedia jpg
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier