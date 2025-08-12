search
Marți, 12 August 2025
Coșmarul româncelor care cad în capcana „lover boy” și sunt exploatate sexual în Marea Britanie. Traficanții au „prețuri premium” pentru copii

Publicat:

Cazul Marei, o tânără româncă de 19 ani, părea inițial o poveste de dragoste care urma să-i schimbe viața. Îndrăgostită de un bărbat cunoscut pe internet, a acceptat invitația lui de a se muta în Marea Britanie. Ajunsă acolo, visul s-a transformat în coșmar: bărbatul era de fapt un traficant de persoane, care a obligat-o să întrețină relații sexuale cu zeci de clienți, sub amenințări și bătăi crunte.

Mara a scăpat din infernul traficului sexual și acum este mamă FOTO The Sun
„Întotdeauna mă rugam înainte să intru într-o casă: Doamne, dacă intru, cine știe dacă mai ies”, a povestit Mara pentru publicația The Sun.

„Odată m-a bătut cu o țeavă metalică de la o perdea. Mi-au spus că dacă mă întorc în România, mă omoară.”

Timp de câteva luni, Mara a fost închisă în locuințe insalubre, obligată să se prostitueze pentru a „plăti” o datorie fictivă impusă de traficanți. Banii obținuți din chinul ei au fost folosiți de traficanții ei pentru o viață de lux: petreceri scumpe, mașini și haine de firmă.

Deși terorizată și amenințată cu moartea dacă încerca să fugă sau să se întoarcă acasă în România, Mara a găsit curajul să scape. A depus mărturie în fața instanței împotriva traficanților săi, ajutând la condamnarea lor.

Acum, Mara este mamă și încearcă să-și reconstruiască viața, căutând un loc de muncă stabil și încercând să lase în urmă coșmarul prin care a trecut. „Visul meu este ca nici o altă fată să nu treacă prin ceea ce am trăit eu. Sunt alte fete în situații asemănătoare, care încă suferă. Să nu renunțe niciodată. E demnitatea lor și nimeni nu ar trebui să o calce în picioare”, spune ea. 

Cazul ei nu este unul izolat. Conform datelor oficiale, anul trecut în Marea Britanie au fost identificate 19.125 de posibile victime ale sclaviei moderne, cu 13% mai multe decât în 2023.

Experții avertizează că traficanții români aduc în țară victime tot mai tinere, uneori copii de 12 ani, forțați să aibă raporturi sexuale cu până la 20 de clienți pe zi.

Un avocat specializat în drept penal în Marea Britanie, explică: „Cu cât persoana este mai tânără, cu atât mai mare este suma pe care o pot cere clienților.”

Fenomenul este alimentat și de consumul masiv de pornografie „barely legal” (cu actori de 18–19 ani care par minori), spun specialiștii. Victimele sunt izolate, lăsate fără acte de identitate, amenințate și mutate constant dintr-un oraș în altul pentru a fi exploatate.

„Prețuri premium” pentru victimele tinere

Avocați britanici spun că vârsta fragedă crește tariful perceput de traficanți, clienții plătind mai mult pentru victime minore. Unele fete sunt atât de tinere, încât nu își mai amintesc vârsta reală, fiind nevoie de expertize stomatologice pentru estimarea vârstei. Când a fost salvată, victima avea 12 ani, dar probabil fusese vândută încă de la 5 ani. O altă victimă, traficată la 13 ani, era atât de slabă, încât părea de 10 ani. Ea spera să aibă milă clienții și să o ajute să scape, dar în schimb aceștia plăteau un preț premium.

Potrivit The Sun, rețelele românești funcționează ca un „sistem de livrare”: clienții aleg victimele online, iar alte persoane le duc direct la adresele solicitate, exact ca o comandă de mâncare la domiciliu.

Raidurile poliției din Leicestershire și Northumberland au arătat că până la 86% dintre femeile care lucrează în unele bordeluri britanice sunt din România. În plus, cifrele oficiale arată că aproape jumătate dintre victimele traficului de persoane din România sunt copii, iar dintre cele exploatate sexual, peste 90% sunt fete.

„Metoda lover boy” și familii complice

Multe tinere cad în capcana așa-numitei metode „lover boy”, în care traficanții se prefac că sunt parteneri iubitori, câștigă încrederea victimelor și apoi le exploatează. În unele cazuri, părinți din medii sărace își cedează propriii copii traficanților, atrași de sumele mai mari oferite pentru minori.

Experții avertizează că traficanții români aduc tot mai tinere. FOTO: Ciberwise
Într-un dosar recent, o grupare din Marea Britanie a fost condamnată la puțin peste 16 ani de închisoare, după ce a exploatat sexual o româncă sub pretextul unui loc de muncă bine plătit la curățenie. Odată ajunsă acolo, victima a fost ținută într-un apartament din Oldham, Manchester, și obligată să „ramburseze” o datorie de 6.000 de euro prin prostituție. Ea era forțată să întrețină relații sexuale cu mai mulți bărbați în fiecare noapte, în timp ce traficanții  ei își împărțeau câștigurile, care se ridicau la aproximativ 1.000 de lire pe noapte.

Samara, o altă supraviețuitoare, povestește că nu a avut voie să iasă singură pe stradă și că nu avea acces la bani sau la pașaportul ei, fiind complet izolată de familie.

Îmi amintesc prima seară când am fost pe stradă — am fost bătută atât de rău pentru că nu am vrut să urc în mașina nimănui. Nu a fost doar groază, ci ceva mult mai rău,” spune ea.

Pentru multe dintre victime, evadarea pare imposibilă, mai ales dacă rămân însărcinate.

Într-un caz, traficanții au încercat să provoace avortul, agresând fizic victima. Nu voiau să fie însărcinată pentru că aveau nevoie să muncească. Avortul nu a reușit, iar mama și copilul au supraviețuit, însă trauma a fost imensă. În alt caz, o femeie disperată a sărit de pe un balcon în încercarea de a scăpa de traficanți.

Organizațiile anti-trafic, precum International Justice Mission, avertizează că aproape fiecare secție de poliție din Regatul Unit are dosare active privind exploatarea sexuală a româncelor. Cazurile includ violențe extreme, amenințări cu moartea și chiar tentative de avort forțat asupra victimelor însărcinate.

Specialiștii atrag atenția că pedepsele reduse și profiturile uriașe, de peste 100.000 de lire anual per victimă, încurajează fenomenul.

