Pastor american acuzat de abuzuri sexuale asupra copiilor din București, în timpul misionariatului în România. „Știu ce vrea Dumnezeu; ce vreau eu, vrea Dumnezeu”

Doi români acuză un fost pastor american de abuzuri sexuale sistematice și trafic de minori, timp de aproape un deceniu, pe vremea cât a condus un adăpost din București.

Paul Havsgaard, fost pastor american și misionar al Harvest Christian Fellowship, este acuzat că a comis abuzuri sexuale și a fost implicat în trafic de minori timp de mai mulți ani într-un adăpost destinat copiilor străzii din București. Potrivit agenției Associated Press, acuzațiile grave au fost formulate într-un proces intentat recent în SUA de doi cetățeni români, relatează Associated Press.

Marian Barbu, în vârstă de 33 de ani, și Mihai-Constantin Petcu, de 40 de ani, au depus plângerile marți, 16 septembrie, la Tribunalul Districtual din California, susținând că pastorul Paul Havsgaard, fost misionar al bisericii Harvest Christian Fellowship, i-a abuzat pe ei și pe alte zeci de copii vulnerabili, pe parcursul a opt ani, cât a condus un adăpost pentru copii ai străzii în Bucureşti.

Informațiile au fost confirmate de avocatul Jef McAllister, care îi reprezintă în acest proces.

Procesul nu se limitează la Havsgaard, ci aduce în discuție și responsabilitatea conducerii bisericii din care făcea parte acesta. Astfel, Greg Laurie, fondator și pastor principal al Harvest Christian Fellowship, o figură proeminentă în comunitatea evanghelică americană, este menționat alături de alți lideri religioși, acuzați că au ignorat semnalele de alarmă și nu au intervenit pentru a preveni abuzurile.

Conform declarațiilor celor doi români, pastorul american promitea hrană, adăpost și educație pentru a atrage copiii fără familie sau sprijin din București.

Cei doi români care au depus plângerea susțin că trăiesc și astăzi cu traumele lăsate de acea perioadă, suferind de tulburare de stres posttraumatic și dificultăți de reintegrare socială.

Biserica se apără

Într-un comunicat oficial, Harvest Christian Fellowship, biserica din California unde a activat Paul Havsgaard, a calificat acuzațiile din proces drept „șocante”, dar a respins ideea că instituția sau fondatorul acesteia, pastorul Greg Laurie, ar trebui considerați responsabili.

„Acest proces șocant vizează în mod eronat Harvest Riverside și pe pastorul nostru, ca o formă de extorcare financiară. Nu caută adevărul și nici nu încearcă să oprească presupusul infractor”, au declarat reprezentanții bisericii, precizând că acuzațiile ar trebui îndreptate strict împotriva fostului pastor Paul Havsgaard.

Acuzații de neglijență gravă și complicitate prin tăcere

Declarațiile bisericii vin ca urmare a faptului că, în plângerile lor, cei doi români susțin că biserica a avut o atitudine de neglijență față de acțiunile lui Paul Havsgaard, în ciuda avertismentelor repetate venite din partea donatorilor, vizitatorilor și altor persoane implicate, care au semnalat suspiciuni de abuz sexual și condiții insalubre în adăpostul din București.

În documentele procesului se precizează că Greg Laurie nu doar că l-a menținut pe Paul Havsgaard în România cu o supraveghere minimă, dar biserica i-a transferat lunar 17.000 de dolari direct în contul personal.

De asemenea, în documentele depuse la dosar se arată că pastorul a revenit periodic în California, însoțit de unii dintre copiii pe care ar fi urmat să-i abuzeze, pentru a strânge fonduri în numele activității sale „umanitare”.

În apărarea sa, biserica Harvest Christian Fellowship a declarat că a sprijinit financiar proiectul lui Havsgaard „pentru o perioadă de timp”, în linie cu sprijinul acordat altor misionari din lume. Totuși, a calificat conținutul plângerilor drept exagerat și mincinos: „Majoritatea celor afirmate în procese despre biserica noastră sunt absolut și complet false; unele dintre ele sunt pur și simplu calomnioase”.

Instituția susține că a notificat autoritățile competente și a încercat să coopereze cu reclamanții, însă „bărbații și avocatul lor au refuzat să colaboreze cu autoritățile americane”.

Mărturii tulburătoare despre abuzuri sistematice

În documentele depuse la tribunal, Marian Barbu descrie viața în adăpostul condus de Paul Havsgaard ca fiind echivalentă cu tortura.

„Era ca o cameră de tortură în interiorul unei închisori”, a declarat el, detaliind cu Paul Havsgaard obișnuia să intre în baie în timp ce băieții se spălau sau se schimbau, îi privea insistent sau se masturba în fața lor.

„Ce vreau eu vrea Dumnezeu”

Marian Barbu și Mihai-Constantin Petcu îl acuză pe fostul pastor că a forțat băieții mai mari să „se prostitueze” şi să facă videochat, încasând o parte din sumele obţinute de ei în acest mod.

Plângerile detaliază abuzuri grave, începând de la atingeri nepotrivite la violență psihologică și fizică, în care copiii erau obligați să îngenuncheze pe coji de nucă, erau legați de paturi sau calorifere, fiind tratați cu brutalitate. În timp ce comitea aceste acte, Paul Havsgaard le-ar fi spus copiilor: „Știu ce vrea Dumnezeu; ce vreau eu, vrea Dumnezeu”.

Zeci de potențiale victime

Avocatul Jef McAllister, care îi reprezintă pe cei doi români în procesul deschis în SUA, a declarat că ancheta este departe de a se încheia şi că în următoarele săptămâni urmează să înainteze alte plângeri în numele a cel puțin 20 de persoane care susțin că au fost abuzate în același adăpost.

„Unii dintre ei sunt încă analfabeți, chiar dacă au trăit în aceste case unde ar fi trebuit să primească o educație”, a subliniat avocatul.

McAllister a adăugat că mulți dintre foștii copii din adăpostul din Bucureşti condus de Paul Havsgaard trăiesc astăzi în sărăcie, nu au încredere în oameni și încearcă cu greu să-și reconstruiască viața.

„Au probleme cu încrederea. Au grijă unul de celălalt”, a spus el, adăugând: „Au avut o viață grea. Ar dori cu adevărat să aibă sentimentul că au fost auziți și că nedreptățile pe care le-au suferit sunt recunoscute”.