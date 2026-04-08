Tragedie în Craiova: o fetiță de 4 ani a murit după ce a fost găsită inconștientă într-un autoturism

O fetiță de 4 ani a fost găsită inconștientă într-un autoturism, miercuri, 8 aprilie, în parcarea unui centru comercial din Craiova, iar, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au declarat decesul. Potrivit unor surse din anchetă, mama ar fi venit cu copilul în oraș pentru un control medical.

„În cursul zilei de astăzi, în jurul orei 15.42, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au fost sesizați de un echipaj de ambulanță, cu privire la faptul că într-un autoturism din parcarea unui centru comercial, din Craiova, este o minoră în stare de inconștiență.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind identificată o minoră în vârstă de 4 ani, împreună cu mama sa, o femeie de 37 de ani, din comuna Călărași”, transmite IPJ Dolj.

Surse din anchetă susțin că fetița se afla în mașină împreună cu mama sa și ar fi venit dintr-o localitate rurală din Dolj pentru un control medical, copilul având un diagnostic neurologic.

Cele două ar fi fost însoțite de nașii fetiței și de reprezentanții legali, care le-ar fi lăsat în autoturism și au mers la cumpărături. În acest interval ar fi fost semnalat decesul, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de salvatori.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. Potrivit surselor, nu există suspiciuni că o persoană i-ar fi făcut rău copilei.