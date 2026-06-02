Cosmin Ghiță, Nuclearelectrica: România mizează simultan pe SMR, reactoare de generație IV și extinderea Cernavodă

Europa nu își poate atinge obiectivele climatice și de securitate energetică fără investiții masive în energie nucleară, susține directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, într-o postare publică în care subliniază că tranziția energetică depinde decisiv de această tehnologie.

„Europa are nevoie de mai multă energie nucleară”, afirmă Cosmin Ghiță, precizând că toate scenariile credibile de decarbonizare converg către aceeași concluzie: „fără investiții masive în energie nucleară, obiectivele climatice, securitatea energetică și competitivitatea economică nu pot fi atinse”.

Energia nucleară, între stabilitate și competitivitate pe termen lung

Într-o postare pe LinkedIn, șeful Nuclearelectrica subliniază rolul energiei nucleare ca sursă stabilă de producție, fără emisii de carbon, cu o durată de viață extinsă.

„Energia nucleară oferă producție stabilă, fără emisii de carbon, timp de 60-80 de ani”, afirmă Ghiță, adăugând că, atunci când sunt analizate costurile pe întreg ciclul de viață al centralelor, această tehnologie rămâne una dintre cele mai competitive surse de electricitate.

În același timp, el compară energia nucleară cu alte surse de producție, susținând că „multe tehnologii regenerabile au o durată de viață semnificativ mai redusă și necesită niveluri mai ridicate de sprijin și subvenționare per MWh pe parcursul existenței lor”.

România, hub european pentru tehnologii nucleare avansate

Cosmin Ghiță afirmă că România se află într-o poziție unică la nivel global, dezvoltând simultan mai multe proiecte nucleare strategice.

„România este astăzi una dintre puținele țări din lume care dezvoltă simultan mai multe tehnologii nucleare strategice”, spune acesta.

Printre proiectele majore menționate se află dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din Europa, la Doicești, pe amplasamentul unei foste centrale pe cărbune. Proiectul a fost evaluat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA), cu rezultate pozitive, și ar putea găzdui mai multe tehnologii nucleare avansate.

De asemenea, România găzduiește proiectul ALFRED de la Mioveni, considerat unul dintre cele mai importante proiecte europene de generația IV, dedicat reactoarelor rapide răcite cu plumb.

În paralel, continuă retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, precum și dezvoltarea Unităților 3 și 4, proiect considerat esențial pentru securitatea energetică și obiectivele de decarbonizare ale României.

Investiții întârziate și colaborarea cu Guvernul

Șeful Nuclearelectrica afirmă că proiectele nucleare strategice avansează în colaborare cu autoritățile, însă atrage atenția asupra unor întârzieri administrative.

„În prezent, lucrăm împreună cu Guvernul României pentru implementarea obligațiilor asumate prin acordurile de sprijin aprobate în unanimitate de Parlament”, precizează Cosmin Ghiță.

Acesta subliniază că este necesară finalizarea unor angajamente guvernamentale restante, inclusiv „semnarea acordului acționarilor (SNN și Stat Român) pentru Energonuclear, prevăzut în Legea 74/2023”, precum și inițierea procedurilor pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat.

Totodată, continuă lucrările pentru îndeplinirea condițiilor necesare deciziei finale de investiție (FID) în proiectul SMR.

România, potențial de lider în „noua economie nucleară”

În viziunea lui Cosmin Ghiță, România are toate premisele pentru a deveni un actor major în dezvoltarea energiei nucleare la nivel european.

„România are toate ingredientele necesare pentru a deveni unul dintre liderii europeni ai noii economii nucleare: experiență operațională, resursă umană, parteneriate internaționale solide și proiecte concrete aflate în dezvoltare”, afirmă acesta.

În concluzie, directorul Nuclearelectrica consideră că momentul actual este unul decisiv pentru transformarea acestui potențial într-un avantaj economic și strategic pe termen lung: „Acum este momentul să transformăm această oportunitate strategică într-un avantaj competitiv pentru următoarele generații”, a spus el.