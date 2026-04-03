Adolescent reținut după ce a pulverizat spray lacrimogen într-un centru comercial din Craiova

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a folosit o substanță iritant-lacrimogenă într-un centru comercial din Craiova, provocând panică printre vizitatori și rănind două femei, dintre care una a fost transportată la spital.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei 19:30. Ancheta a stabilit că minorul ar fi avut un conflict cu o persoană necunoscută, care l-ar fi lovit în zona gâtului. Ca reacție, adolescentul a pulverizat spray-ul lacrimogen nu doar asupra agresorului, ci și asupra altor șapte persoane aflate în apropiere.

„În urma incidentului, două femei, în vârstă de 34 și 53 de ani, au avut nevoie de asistență medicală, una dintre ele fiind transportată la spital”, au transmis polițiștii.

Adolescentul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, portul sau folosirea de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice. După reținere, el urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Incidentul a generat îngrijorare în rândul vizitatorilor centrului comercial, iar autoritățile recomandă prudență și respectarea regulilor de siguranță în spațiile publice aglomerate.