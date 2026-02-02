Tablouri din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la vânzare de ANAF, expuse la Craiova. Primul Picasso licitat în România

Mai multe tablouri din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la licitație de ANAF, vor fi expuse la Craiova în perioada 5-6 februarie, de Casa A10 by Artmark.

Potrivit Artmark, licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov este în desfășurare, iar expoziția, intitulată „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova”, va avea vernisajul joi, 5 februarie, de la ora 18:00, la Epoca Agape (str. Alexandru Macedonski nr. 51) și va mai putea fi vizitată la aceeași adresă doar câteva ore, în seara zilei de joi, și a doua zi, vineri, în intervalul 10:00-14:00.

„Expoziția este organizată cu intrare liberă atât pentru colecționari, cât și pentru marele public, Casa A10 by Artmark continuând astfel tradiția de a oferi oricui acces liber la opere de patrimoniu, așa cum se întâmplă și la sediul din București, la Palatul Cesianu-Racoviță. Evenimentul extraordinar din Craiova oferă așadar încă o posibilitate de întâlnire cu aceste lucrări înainte de încheierea vânzării lor în licitația programată pentru 17 februarie”, afirmă reprezentanții Artmark într-un comunicat transmis, luni, AGERPRES.

Valorificarea picturilor din colecția Vâlcov are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă. Poate participa la licitațiile Artmark oricine este prezent în sală, precum și cei care deschid un cont de colecționar pe site-ul casei.

„Reamintim că această colecție, realizată, în aproximativ zece ani, inclusiv prin achiziții din importante licitații internaționale, cuprinde și o lucrare de Pablo Picasso, «Scenă de coridă» (1959), ce marchează un moment istoric pentru piața de artă autohtonă: este prima lucrare de Picasso ce va fi tranzacționată la o licitație din România. Acest Picasso are în licitația Artmark un preț de pornire de doar 8.000 de euro. Expoziția de la Craiova readuce în atenția publicului și capodopere ale artei românești, între care pânze semnate atât de Nicolae Grigorescu și de Nicolae Tonitza - artiști canonici ai patrimoniului național, cât și de Corneliu Baba, Eustațiu Stoenescu și Spirul Vergulescu - nume cu o puternică rezonanță locală”, mai spun reprezentanții Artmark.