Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Foto Tablourile confiscate de la Darius Vâlcov, inclusiv o operă de Pablo Picasso, scoase la licitație pentru recuperarea prejudiciului

Publicat:
Ultima actualizare:

Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, care au aparținut lui Darius Vâlcov, au fost scoase la licitație prin intermediul Casei A10 by Artmark în vederea recuperării prejudiciului într-un dosar în care fostul ministru PSD al Finanțelor a fost judecat pentru instigare la dare și luare de mită.

Darius Vâlcov. FOTO: Inquam Photos
Darius Vâlcov. FOTO: Inquam Photos

Unul dintre accentele licitației îl constituie o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuș pe hârtie, semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” – unul dintre fotografii artistului). Este prima lucrare de Picasso (care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei) scoasă vreodată la licitație în România. Prețul de pornire este de 8.000 de Euro.

image

Licitația include și o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponențial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952). Este un ulei din perioada de maturitate a artistului, provenind din colecții succesive (din Europa și SUA), cu solid cv expozițional și de licitații majore (în Franța și Marea Britanie). Opera, de mari dimensiuni, cum rar se poate întâlni în muzeele ori colecțiile private din România, are în licitația Artmark un preț de pornire de 50.000 de Euro.

image

De asemenea, în eveniment se află și două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de Euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire de 50.000 de Euro) – ultima extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

image

Regăsim, în aceeași colecție și licitație, și două schițe rare, de circulație internațională, inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX – „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu (1956)”, ambele cu un preț de pornire de 500 de Euro.

image

Darius Vâlcov a scăpat de închisoare, dar a rămas cu prejudiciul

Curtea de Apel Craiova a dispus, în martie 2023, încetarea procesului penal împotriva lui Darius Vâlcov pe motiv că faptele s-au prescris. A fost anulată astfel o condamnare de 6 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, primită de acesta la instanţa de fond.

Pe de altă parte, a fost menţinută dispoziţia tribunalului de confiscare de la Vâlcov a sumei de 4,29 milioane de lei.

Fostul strateg al PSD a fost trimis în judecată în anul 2015 de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt pentru instigare la dare şi luare de mită. El era acuzat în acest dosar că, în perioada noiembrie-decembrie 2012, în calitate de primar, i-a cerut unui om de afaceri - denunţător în cauză - aproximativ 10% din sumele încasate de o societate de la Primăria Slatina, în baza unui contract semnat anterior, iar în perioada ianuarie - iunie 2013 a primit, în mai multe tranşe, de la respectiva firmă, printr-o altă intermediară, peste 2,1 milioane de lei.

Banii au fost pretinşi pentru ca denunţătorul să nu întâmpine probleme în derularea contractului şi să primească banii la timp pentru lucrările efectuate. Este vorba de contracte pentru reabilitarea centrului istoric al municipiului Slatina şi pentru studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi lucrări la izolarea termică a unor blocuri.

