Gest extrem al unui polițist local din Sectorul 1. S-a tăiat pe corp și s-a aruncat de pe o macara aflată la mare înălțime

Un polițist local din Sectorul 1 a murit după un gest extrem, acesta aruncându-se de pe o macara, potrivit primelor informații. Înainte de incident, bărbatul și-a provocat mai multe răni pe corp cu un cuțit.

Un polițist local din Sectorul 1 al Capitalei a murit marți după ce s-a aruncat de pe o macara.

Înainte de a recurge la gestul extrem, bărbatul și-a provocat cu un cuțit mai multe răni pe corp. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță, însă manevrele de resuscitare nu au avut succes, fiind declarat decesul.

”Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 42 de ani. De asemenea, în pofida eforturilor depuse, cadrele medicale ajunse la fața locului au declarat decesul bărbatului. Trupul neînsuflețit urmează să transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, potrivit Poliției Municipiului București.

Cazul va fi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și continuarea cercetărilor.