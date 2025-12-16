Cetăţean turc arestat după ce a fost prins în flagrant cu 37 de kilograme de canabis la vamă

Un cetățean turc, în vârstă de 40 de ani, prins în flagrant la punctul de trecere Ruse-Giurgiu cu 37 de kilograme de canabis, a fost arestat preventiv, fiind acuzat de trafic internațional de droguri.

SURSĂ VIDEO: Poliţia Română

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, sprijiniți de procurorii DIICOT – Structura Centrală, au reţinut un bărbat de 40 de ani, cetățean turc, implicat în traficul internațional de droguri de risc și în distribuirea acestora pe piața neagră.

La data de 14 decembrie 2025, acesta a fost prins în flagrant de polițiștii de frontieră de la S.P.F. Giurgiu, la intrarea în țară prin punctul de trecere Ruse-Giurgiu, în timp ce transporta aproximativ 37 de kilograme de canabis, droguri de risc destinate comercializării. Substanța interzisă era ambalată în 73 de pungi și ascunsă în cinci genți amplasate în semi-remorca autovehiculului, printre arbuştii ornamentali pe care îi transporta, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, Ramona Stan.

→ Imaginea 1/2: canabis vama 01 foto Poliţia Română jpg

Luni, 15 decembrie, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea cetățeanului turc, în urma flagrantului, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a decis arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.