Cum a schimbat digitalizarea modul în care folosesc românii conturile bancare

În ultimii ani, digitalizarea a schimbat profund modul în care românii gestionează un cont bancar: de la depuneri și retrageri, la plăți curente și transferuri instantanee.

Românii au devenit mult mai deschiși către gestionarea conturilor în online pentru că aduc rapiditate, eficiență și economie de timp. Timp care se traduce în libertate mai mare. Tranzacțiile către mobile banking și serviciile online au transformat contul curent dintr-un instrument fizic într-unul digital, disponibil 24/7 pe telefonul mobil. Această schimbare nu este doar de confort - ea aduce un mare avantaj, atât pentru om, care scapă de birocrația știută de noi toți, dar și pentru bănci, care reușesc să-și eficientizeze mai bine operațiunile.

Conform Raiffeisen, beneficiile unui cont curent sunt cea mai simplă modalitate de a-ți gestiona banii de zi cu zi. Prin intermediul lui poți depune și retrage bani, plăti facturi, primi salariul și urmări toate cheltuielile într-un singur loc - direct din aplicația ta de mobile banking. Așadar, ce poate fi mai ușor de făcut și eficient pentru buzunarul tău decât să ai un astfel de cont curent?

Platformele de mobile banking permit astăzi operațiuni care înainte necesitau un drum la ghișeu: transferuri interne și internaționale, plăți de facturi și utilități, carduri virtuale pentru cumpărături online și retrageri contactless sau cu cod QR. Pentru mulți utilizatori, băncile s-au transformat în aplicații: autentificarea personalizată, notificările în timp real și interfața plăcută reduc timpul necesar administrării finanțelor personale și scad costurile asociate tranzacțiilor.

România s-a adaptat rapid la internet banking

România s-a bucurat din plin de digitalizare bancară. Datele oficiale arată o creștere semnificativă a persoanelor care folosesc internetul pentru tranzacții bancare. Plata online cu cardul rămâne cea mai utilizată metodă de plată în România, cu aproape 70% utilizare săptămânală la finalul anului 2024, potrivit studiului „Financial Services Digital Transformation 2022-2024”, realizat de Exact Business Solutions - Cercetare şi Consultanţă. Cercetarea arată că transferurile bancare prin internet banking sau mobile banking au ajuns la aproape 50% din total, înregistrând o creştere constantă în ultimii doi ani. Iar la nivel global, un studiu realizat de Deloitte arată că 73% dintre respondenţi folosesc bankingul online cel puţin o dată pe lună, iar 59% utilizează aplicaţii de mobile banking.

Digitalizarea schimbă în bine viața persoanelor din rural

Avantajele pentru utilizatori sunt clare: acces rapid la sold și istoric tranzacții, economii de timp (fără cozi), costuri mai mici la multe tipuri de tranzacții și o transparență mai bună a cheltuielilor. Pentru persoanele din zone rurale sau pentru cei cu mobilitate redusă, serviciile digitale înseamnă acces facil la tranzacții de tot felul, asigurând un trai care mai ieri părea disponibil doar pentru cei din mediul urban.

Contul curent a devenit, în esență, o aplicație de încredere pentru milioane de români. Digitalizarea aduce viteză, accesibilitate și eficiență. Și, în viitorul apropiat, serviciile bancare vor continua să se mute și mai mult în smartphone-uri.

Sursa foto: pexels.com