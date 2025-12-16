search
CEC Bank a împrumutat 25 de milioane de euro de la BEI pentru finanţarea dezvoltării economice durabile

0
0
Publicat:

CEC Bank a obţinut un împrumut de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), pe care îl va utiliza pentru finanţarea proiectelor din sectorul public care contribuie la dezvoltarea economică durabilă, în special în regiunile cele mai afectate de tranziţia climatică.

Sediul CEC Bank
CEC Bank a împrumutat 25 de milioane de euro de la BEI pentru finanţarea dezvoltării economice durab

Împrumutul acordat de BEI va ajuta România să promoveze coeziunea economică, asigurând echitatea socială. CEC Bank, bancă deţinută de stat, are cea mai mare reţea bancară din România, facilitând finanţarea proiectelor la nivel naţional, au informat marți cele două entități.

BEI va sprijini promotorii de proiecte să acceseze granturi în cadrul unui program paralel al Comisiei Europene, cunoscut sub denumirea de Facilitatea de Împrumut pentru Sectorul Public, sau PSLF.

Acest parteneriat cu CEC Bank consolidează angajamentul nostru faţă de dezvoltarea durabilă în România. Obiectivul nostru este să sprijinim iniţiative care permit comunităţilor locale să fie reziliente şi adaptabile în faţa schimbării. Acesta este un exemplu excelent al modului în care activitatea noastră de creditare şi expertiza noastră de consiliere pot fi combinate pentru a crea îmbunătăţiri reale la nivel local", a declarat vicepreşedintele BEI, Ioannis Tsakiris, citat în comunicat.

Acordul de finanţare se încadrează într-o componentă a Pactului Verde European, cunoscută sub denumirea de "Mecanismul pentru o Tranziţie Justă", care oferă o combinaţie de împrumuturi BEI şi granturi ale Comisiei pentru entităţile publice din regiunile cele mai afectate de tranziţia climatică.

Susţinerea proiectelor de investiţii ale administraţiilor publice locale, care contribuie direct la dezvoltarea comunităţilor şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii, reprezintă o direcţie strategică pentru CEC Bank. Finanţarea oferită prin parteneriatul cu Banca Europeană de Investiţii adaugă valoare în termeni de stabilitate şi încredere, prin costuri competitive şi maturităţi adaptate proiectelor de infrastructură. Această colaborare consolidează rolul CEC Bank ca principal partener financiar al autorităţilor locale în implementarea investiţiilor esenţiale pentru dezvoltarea României", a adăugat Bogdan Neacşu, CEO al CEC Bank.

Banca Europeană de Investiţii este instituţia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene, deţinută de statele sale membre. Structurată în jurul a opt priorităţi-cheie, BEI finanţează investiţii care contribuie la obiectivele politicilor UE, prin susţinerea acţiunilor climatice şi a mediului, digitalizării şi inovării tehnologice, securităţii şi apărării, coeziunii, agriculturii şi bioeconomiei, infrastructurii sociale, investiţiilor cu impact ridicat în afara UE şi uniunii pieţelor de capital.

Grupul BEI, care include Fondul European de Investiţii (FEI), a semnat aproape 89 miliarde euro în finanţări noi pentru peste 900 de proiecte cu impact ridicat în 2024, stimulând competitivitatea şi securitatea Europei.

Toate proiectele finanţate de Grupul BEI sunt în conformitate cu Acordul de la Paris privind clima, aşa cum este prevăzut în Foaia de parcurs a Băncii Climatice. Aproape 60% din finanţarea anuală a Grupului BEI susţine proiecte care contribuie direct la atenuarea schimbărilor climatice, adaptare şi un mediu mai sănătos.

Prin stimularea integrării pieţelor şi mobilizarea investiţiilor, Grupul a susţinut un nivel record de peste 100 miliarde euro în noi investiţii pentru securitatea energetică a Europei în 2024 şi a mobilizat 110 miliarde euro în capital de creştere pentru startup-uri, scale-up-uri şi pionieri europeni. Aproximativ jumătate din finanţarea BEI în interiorul UE este direcţionată către regiunile de coeziune, unde venitul pe cap de locuitor este sub media UE.

Programul InvestEU oferă UE finanţare esenţială pe termen lung, prin valorificarea unor fonduri private şi publice substanţiale în sprijinul unei redresări durabile. De asemenea, ajută la mobilizarea investiţiilor private pentru priorităţile de politică ale UE, precum Pactul Verde European şi tranziţia digitală. InvestEU reuneşte sub un singur cadru multitudinea de instrumente financiare ale UE disponibile pentru a sprijini investiţiile în UE, făcând finanţarea proiectelor de investiţii din Europa mai simplă, mai eficientă şi mai flexibilă. Programul este alcătuit din trei componente: Fondul InvestEU, Hub-ul de Consiliere InvestEU şi Portalul InvestEU. Fondul InvestEU este implementat prin intermediul partenerilor financiari care investesc în proiecte, valorificând garanţia bugetului UE în valoare de 26,2 miliarde euro. Întreaga garanţie bugetară va susţine proiectele de investiţii ale partenerilor de implementare, sporindu-le capacitatea de asumare a riscurilor şi mobilizând cel puţin 372 miliarde euro în investiţii suplimentare.

CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale.

Grupul CEC Bank a fost constituit prin achiziţia, la data de 27.07.2023, de către CEC Bank S.A., a pachetului majoritar de acţiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural - I.F.N. S.A. (FGCR), împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Economie

