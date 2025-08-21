Video Profesoară din Craiova, ucisă de soț. După crimă, bărbatul s-a aruncat de la balcon. În apartament se afla și fiica lor de 11 ani

O femeie din Craiova a fost ucisă cu sânge rece de soțul ei, care după crimă a încercat să-și ia viața aruncându-se de la balcon.

„În dimineața de 21 august, orele 10.25 polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că într-un apartament din municipiul Craiova un bărbat și-ar fi înjunghiat soția și apoi s-ar fi închis în locuință", a transmis IPJ Dolj printr-un comunicat.

Din primele informații, femeia ucisă era profesoară, iar soțul criminal inginer. Nu exista istoric de violență în familia lor. De asemenea, la momentul crimei, în apartament se mai afla fiica lor, în vârstă de 11 ani.

La fața locului au ajuns echipe de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, care au pătruns în apartament.

Autoritățile au găsit-o pe femeia în vârstă de 44 de ani moarte și pe soțul acesteia, de 45 de ani, în casă. La vederea polițiștilor, bărbat s-a aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1 al blocului.

Acesta a fost resuscitat de echipele de urgență din cadrul ISU Dolj și transportat la spital în stare gravă.

„Totodată, la fața locului s-a deplasat o echipă complexă formată din polițiști ai Serviciului de Investigaţii Criminale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, condusă de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, care desfășoară activități de cercetare în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și luării măsurilor care se impun", au mai transmis autoritățile.