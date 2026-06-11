search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Medicii legiști din întreaga țară își suspenda activitatea joi: „Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Medicii legiști din întreaga țară au anunțat că vor suspenda activitatea joi, între orele 10 și 12, într-un protest față de subfinanțarea sistemului și lipsa de interes a autorităților pentru domeniul medico-legal.

Morga Spitalului Universitar Bucureşti. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Morga Spitalului Universitar Bucureşti. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Acțiunea se desfășoară în incinta unităților medico-legale și ar putea fi urmată de alte forme de protest dacă revendicările nu vor fi soluționate, potrivit News.ro 

Sindicaliștii le transmit decidenților politici că subfinanțarea cronică și lipsa de prioritizare bugetară riscă să blocheze sistemul judiciar, prin îngreunarea sau întârzierea anchetelor.

„Acest protest este un semnal de alarmă privind o realitate ignorată sistematic de decidenţi: probaţiunea medico-legală este indispensabilă actului de justiţie. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetăţenilor - deopotrivă victime şi acuzaţi - sunt grav afectate. Prin subfinanţarea cronică şi excluderea sistemului medico-legal din priorităţile bugetare, decidenţii nu reduc cheltuieli administrative - blochează însuşi sistemul de justiţie. Medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esenţială a probatoriului fără de care înfăptuirea justiţiei este imposibilă”, transmit medicii legişti.

Nemulțumiri legate de salarizare și legislație

Medicii legiști critică prevederile unei ordonanțe recente și ale proiectului noii legi a salarizării, despre care spun că generează inechități și nu reflectă specificul activității lor.

Protestatarii invocă, printre altele: finanțarea și salarizarea considerate discriminatorii, lipsa unei evaluări corecte a riscurilor și responsabilităților profesiei, presiunea de a lucra cu resurse insuficiente și în termene tot mai stricte

De asemenea, sindicaliștii reclamă scăderea veniturilor și lipsa unui dialog real cu autoritățile, în ciuda solicitărilor repetate.

Protestatarii cer intervenția Parlamentului, Guvernului și Ministerului Sănătății pentru corectarea situației, inclusiv eliminarea prevederilor considerate discriminatorii și asigurarea unei finanțări adecvate.

„Solicităm (...) deschiderea unui dialog real, corectarea de urgenţă a prevederilor discriminatorii din OUG nr. 7/2026 şi ale proiectului legii-cadru a salarizării şi asigurarea unei finanţări care să permită reţelei medico-legale să îşi îndeplinească rolul constituţional în slujba justiţiei şi a sistemului de sănătate. Continuarea ignorării acestor probleme va însemna, inevitabil, o degradare a calităţii şi a celerităţii actului de justiţie - în detrimentul tuturor cetăţenilor”, transmit sindicaliştii.

Pe durata protestului, instituțiile medico-legale vor continua să gestioneze doar cazurile urgente.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
digi24.ro
image
Dosarul ”10 August” se apropie de verdict. Tribunalul Militar ar putea pronunţa prima hotărâre în acest caz
stirileprotv.ro
image
Cum a devenit Gabriel Liiceanu chiriașul preferat al statului. Lista publicată de RA-APPS dezvăluie contractele cu statul ale Librăriei Humanitas, în care susținătorul lui Ilie Bolojan plătește chiar și de 3 ori sub prețul pieței
gandul.ro
image
SECRETUL longevității, dezvăluit după 30 de ani! De ce unii oameni trec de 100 de ani
mediafax.ro
image
Cele 5 staruri de sub 20 de ani care pot impresiona la Cupa Mondială 2026. Tânărul de 19 ani care valorează 90 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Statul român a „sechestrat birocratic” banii pomicultorilor. Cum i-a lăsat fostul ministru al agriculturii Florin Ionuț Barbu pe fermieri fără 830 de milioane de lei
libertatea.ro
image
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
digi24.ro
image
„Amigo, întoarce-te! Ești în pericol aici” » Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
gsp.ro
image
VIDEO Nemaivăzut: o jurnalistă a primit o armă de la mariachi ÎN DIRECT la TV, iar ceea ce a urmat a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cireșele și impactul lor asupra siluetei. Care este porția recomandată și cum influențează somnul
click.ro
image
Kanye West și Bianca Censori șochează din nou, cu un videoclip muzical bizar în care soția artistului mulge vaca aproape dezbrăcată
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
De ce trăiesc unii oameni peste 100 de ani. Răspunsul, după 30 de ani de studiu
observatornews.ro
image
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
cancan.ro
image
Anunț de la Casa de Pensii așteptat de 2.500.000 pensionari. „Am trimis banii”. Când intră pensia pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Ce salariu trebuie să câștigi pentru un apartament de 200.000 de euro? Dilema unui cuplu din București a stârnit o dezbatere aprinsă
playtech.ro
image
Ce națională susțin, de fapt, românii la CM 2026. Surprize mari în topul preferințelor
fanatik.ro
image
Schimbare de paradigmă la Teheran. Noua conducere a Iranului își asumă riscuri pe care predecesorii săi le-au evitat
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Iran vrea să se retragă! Care a fost ”picătura care a umplut paharul” și decizia de urgență a FIFA
digisport.ro
image
Celebra plajă cu apă turcoaz din Italia în care nu mai ai voie cu umbrele. Măsura care a stârnit revoltă printre turiști. „Riști să faci insolație așa”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Simona Halep, escapadă în Mykonos cu milionarul mai bătrân cu 30 de ani. FOTOGRAFII în intimitate
romaniatv.net
image
Cei care stau la bloc primesc bani pentru reparații și întreținere. Asociațiile de proprietari trebuie să facă cererea
mediaflux.ro
image
„Amigo, întoarce-te! Ești în pericol aici” » Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
click.ro
image
Cum arată Cosmina Păsărin la 43 de ani. Vedeta a vorbit despre boala care i-a schimbat viața: „Nu ştie nimeni despre asta”
click.ro
image
Dieta lui Bruce Willis. Ce mănâncă zilnic actorul diagnosticat cu demență frontotemporală
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alertă în Târgu Jiu: soția unui om de afaceri cunoscut a fost găsită spânzurată în casă
image
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?

OK! Magazine

image
Din nou doliu la Palat! Regele Charles e întristat și se află în fața unei decizii dificile

Click! Pentru femei

image
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!

Click! Sănătate

image
Cancerul pulmonar poate avea simptome şi la nivelul pielii. Iată la ce să fii atent!