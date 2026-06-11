Medicii legiști din întreaga țară își suspenda activitatea joi: „Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână”

Medicii legiști din întreaga țară au anunțat că vor suspenda activitatea joi, între orele 10 și 12, într-un protest față de subfinanțarea sistemului și lipsa de interes a autorităților pentru domeniul medico-legal.

Acțiunea se desfășoară în incinta unităților medico-legale și ar putea fi urmată de alte forme de protest dacă revendicările nu vor fi soluționate, potrivit News.ro

Sindicaliștii le transmit decidenților politici că subfinanțarea cronică și lipsa de prioritizare bugetară riscă să blocheze sistemul judiciar, prin îngreunarea sau întârzierea anchetelor.

„Acest protest este un semnal de alarmă privind o realitate ignorată sistematic de decidenţi: probaţiunea medico-legală este indispensabilă actului de justiţie. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetăţenilor - deopotrivă victime şi acuzaţi - sunt grav afectate. Prin subfinanţarea cronică şi excluderea sistemului medico-legal din priorităţile bugetare, decidenţii nu reduc cheltuieli administrative - blochează însuşi sistemul de justiţie. Medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esenţială a probatoriului fără de care înfăptuirea justiţiei este imposibilă”, transmit medicii legişti.

Nemulțumiri legate de salarizare și legislație

Medicii legiști critică prevederile unei ordonanțe recente și ale proiectului noii legi a salarizării, despre care spun că generează inechități și nu reflectă specificul activității lor.

Protestatarii invocă, printre altele: finanțarea și salarizarea considerate discriminatorii, lipsa unei evaluări corecte a riscurilor și responsabilităților profesiei, presiunea de a lucra cu resurse insuficiente și în termene tot mai stricte

De asemenea, sindicaliștii reclamă scăderea veniturilor și lipsa unui dialog real cu autoritățile, în ciuda solicitărilor repetate.

Protestatarii cer intervenția Parlamentului, Guvernului și Ministerului Sănătății pentru corectarea situației, inclusiv eliminarea prevederilor considerate discriminatorii și asigurarea unei finanțări adecvate.

„Solicităm (...) deschiderea unui dialog real, corectarea de urgenţă a prevederilor discriminatorii din OUG nr. 7/2026 şi ale proiectului legii-cadru a salarizării şi asigurarea unei finanţări care să permită reţelei medico-legale să îşi îndeplinească rolul constituţional în slujba justiţiei şi a sistemului de sănătate. Continuarea ignorării acestor probleme va însemna, inevitabil, o degradare a calităţii şi a celerităţii actului de justiţie - în detrimentul tuturor cetăţenilor”, transmit sindicaliştii.

Pe durata protestului, instituțiile medico-legale vor continua să gestioneze doar cazurile urgente.