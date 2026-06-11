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Moment crucial în dosarul „10 August”: Tribunalul Militar București ar putea da joi sentința

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Tribunalul Militar București ar putea pronunța joi, 11 iunie, sentința în primă instanță pe dosarul „10 August”, în care mai mulți foști șefi ai Jandarmeriei sunt judecați pentru intervenția în forță asupra protestatarilor din 2018.

Intervenția jandarmilor este considerată de procurori „inumană” și „degradantă”. FOTO Inquam Photos
Intervenția jandarmilor este considerată de procurori „inumană” și „degradantă”. FOTO Inquam Photos

Dosarul „10 August”, unul dintre cele mai controversate cazuri din ultimii ani, vizează reprimarea manifestației din Piața Victoriei, la care au luat parte aproximativ 30.000 de persoane.

Procurorii susțin că intervenția jandarmilor ar fi fost nejustificată și ilegală.

Ultimul termen, marcat de absențe

La ultimul termen de judecată, instanța ar fi trebuit să asculte ultimul cuvânt al inculpaților, însă doi dintre aceștia, alături de avocații lor, nu s-au prezentat în sala de judecată, în încercarea de a obține o amânare, potrivit Agerpres.

Singurul fost oficial prezent a fost Laurențiu Cazan, care și-a menținut poziția și a insistat că acțiunile sale din 2018 au fost corecte.

Pedepse cerute de procurori

Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru principalii inculpați. În cazul foștilor șefi Gheorghe Cucoș și Cătălin Sindile, au fost solicitate condamnări cu executare, în timp ce pentru Laurențiu Cazan a fost cerută o pedeapsă cu suspendare și muncă în folosul comunității, având în vedere colaborarea acestuia în timpul procesului și faptul că unele fapte s-au prescris.

În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 jandarmi, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate. În cazul altor șapte cadre, acuzațiile au fost însă închise ca urmare a prescripției faptelor.

Protestul din 10 august 2018. FOTO Inquam Photos
Protestul din 10 august 2018. FOTO Inquam Photos

Chiar și în aceste condiții, procurorii susțin că persoanele responsabile ar trebui să plătească despăgubiri morale protestatarilor afectați.

Acuzații privind intervenția din 2018

Potrivit anchetatorilor, conducerea Jandarmeriei ar fi ordonat și coordonat intervenția în forță asupra mulțimii adunate în Piața Victoriei, folosind mijloace precum bastoane, gaze lacrimogene sau grenade cu efect acustic.

Procurorii consideră acțiunile au fost disproporționate și pot fi încadrate drept tratament „inuman” și „degradant”.

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