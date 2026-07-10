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Droguri pregătite pentru festival, interceptate în trenul spre mare de polițiștii din Craiova. Erau aduse din vestul țării

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Polițiștii de la Transporturi au prins în flagrant un tânăr care se deplasa cu trenul spre litoral cu scopul de a vinde acolo, în timpul festivalului aflat în desfășurare, o cantitate de droguri pe care le-a procurat la rândul său lăsându-și gaj mașina.

Drogurile aduse din Sibiu ar fi trebuit să ajungă pe litoral Sursa FOTO: IPJ Dolj
Drogurile aduse din Sibiu ar fi trebuit să ajungă pe litoral Sursa FOTO: IPJ Dolj

„Afacerea” ar fi trebuit să fie simplă. Un tânăr de 21 ani a cumpărat 30 de grame de drog de mare risc, aduse din Sibu, lăsându-și gaj mașina. Ulterior a plecat cu trenul spre Constanța, cu gândul să vândă drogurile festivalierilor care se află în această perioadă pentru evenimentul de la Costinești. Planul s-a năruit când tânărul le-a ridicat suspiciuni polițiștilor de la Transporturi, care au descoperit drogurile asupra tânărului și au anunțat DIICOT-ul. 

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a trei persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, la data de 6 iulie 2026, două dintre persoane, de 19 și 25 de ani, ar fi procurat, deținut și transportat, pe traseul Sibiu - Hunedoara, aproximativ 30 de grame de drog de mare risc 3CMC, pe care le-ar fi vândut unei alte persoane cercetate, de 21 de ani, pentru 3.500 de lei. Având în vedere că aceasta nu deținea suma, a lăsat drept gaj, pentru 30 de zile, un autoturism”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj. 

Tânărul de 21 de ani a plecat cu drogurile spre Constanța. „Ulterior, cea de-a treia persoana, având asupra sa substanța stupefiantă, s-ar fi deplasat spre litoral, unde ar fi intenționat să vândă drogul de mare risc, în cadrul unui festival ce se desfășoară în această perioadă. În seara de 7 iulie 2026, persoana a fost prinsă în flagrant delict de către polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova, în trenul cu care călătorea spre Constanța”, au mai precizat polițiștii.

Drogurile aduse din Sibiu ar fi trebuit să ajungă pe litoral Sursa FOTO: IPJ Dolj
Drogurile aduse din Sibiu ar fi trebuit să ajungă pe litoral Sursa FOTO: IPJ Dolj

Miercuri, 8 iulie 2026, anchetatorii au desfășurat percheziții la două adrese, fiind găsite alte droguri, substanță cristalină 3CMC,  în autovehiculul lăsat gaj.

Tot la data de 8 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea celor trei persoane. Ieri, 9 iulie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus arestarea preventivă a acestora”, a mai transmis IPJ Dolj.

Acțiunea s-a derulat cu sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Constanța și Alba Iulia și al polițiștilor Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție”, au mai transmis polițiștii.

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