Sute de fermieri trebuie să restituie ajutorul de pandemie. Sumele ajung la 40.000 de lei

Fermierii din comuna doljeană Desa au protestat, luni, în fața primăriei după ce au primit de la AJPIS Dolj decizii de recuperare a sumelor primite în baza Ordonanței 30/2020. Măsura a fost luată după ce Curtea de Conturi a constatat că banii ar fi fost dați ilegal.

În anul 2020, s-au acordat ajutoare în timpul pandemiei de COVID în baza a două ordonanțe: 30/2020 și 132/2020. Prima Ordonanță a fost emisă în starea de urgență. Fiecare fermier care a declarat pe proprie răspundere că are activitatea întreruptă a primit în lunile aprilie și mai câte 4.000 de lei. A doua ordonanță a fost dată în starea de alertă, iar suma încasată de fiecare fermier a fost de 2.250 lei/lună.

Banii se obțineau extrem de ușor. Fermierul trimitea la AJPIS Dolj (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială) o copie după buletin, o cerere pentru acordarea indemnizației și o declarație pe proprie răspundere că are activitatea întreruptă. Imediat, AJPIS trimitea mail și informa solicitatntul că va primi banii în cont. Situația a durat până în 2022, când România a ieșit din starea de alertă.

Verificări ale Curții de Conturi

Curtea de Conturi a verificat recent cum s-au acordat acești bani și a ajuns la concluzia că fermierii au înșelat statul pentru că în starea de urgență ei au avut activitate și unii chiar au beneficiat și de ajutorul dat de Guvernul României prin „Programul Tomata".

„Eu, în calitate de primar, am încercat să obțin mai multe detalii despre această situație de la Curtea de Conturi, dar nu am reușit. În 2020, locuitorii din Desa, cei înscriși în programul Tomata încă din ianuarie, au făcut investiții, aveau culturile avansate atunci când a început pandemia. Li se impută că au avut activitate. E aberant. Cât au stat în casă, cât au fost piețele, târgurile închise, ce activitate să aibă? Ordonanța 132/2020 spunea clar că fermierii pot primi acești bani dacă au activitatea întreruptă, dar și dacă au activitatea redusă. Nu înțeleg de ce se întâmplă toate astea doar la Dolj, pentru că banii ăștia s-au dat peste tot în țară", a declarat Relu Anghelof, primarul comunei Desa.

„Suntem disperați! De unde să dăm noi banii ăștia?"

Peste o sută de fermieri s-au adunat, luni dimineață, în fața primăriei din Desa pentru a protesta.

„Nu înțelegem de ce bătaia asta de joc. De ce nu ni s-a spus că nu trebuie să facem nimic? Că trebuie să avem activitatea suspendată dacă încasăm banii ăștia. Nouă ni s-a stricat în perioada aia toată producția pentru că nu am avut unde să o dăm. Nu am băgat mâna în buzunarul nimănui", a declarat unul dintre fermieri.

„Suntem disperați! De unde să dăm banii ăștia? De unde să dau eu 40.000 de lei? Păi să-mi ia tot atunci și să mă omoare! Nu am de unde!”, a strigat un alt protestatar.

Primarul din comuna Desa le-a spus oamenilor că a luat legătura cu ministrul Agriculturii și marți s-ar putea deplasa la Desa un secretar de stat pentru a analiza situația.

„Să vină și să ne ajute. Altfel, nu știu ce suntem în stare să facem. Noi, în perioada asta, ar trebui să ne cumpărăm cele necesare pentru culturile viitoare. Ce facem dacă avem datoriile astea?", a mai declarat un fermier.

„Eu nu am luat niciun ban pe Tomată. Am avut o activitate restrânsă, vai de capul nostru cum ne-am descurcat! De ce să-mi ia banii înapoi? Dacă eu din ăia am trăit", a mai spus un producător.

Fermierii s-au ales și cu dosare penale

În județul Dolj, sunt în total 541 fermieri în această situație. Dintre aceștia, peste 300 sunt din Desa. Împotriva tuturor, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj a formulat plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații și înșelăciune.