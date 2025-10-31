search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Cel puțin cinci persoane sunt rănite după ce un tir și un microbuz s-au ciocnit pe A1, între Arad și Nădlac. Traficul rutier, oprit pentru aterizarea elicopterului SMURD

Publicat:
Ultima actualizare:

Un accident rutier a avut loc vineri dimineață, pe Autostrada A1. Un microbuz a intrat în coliziune cu un TIR. Cel puțin cinci persoane sunt rănite.

Salvatorii intervin la locul accidentului. FOTO Facebook
Salvatorii intervin la locul accidentului. FOTO Facebook

UPDATE Circulația rutieră, oprită pentru aterizarea elicopterului SMURD

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe A1 Deva - Nădlac, la kilometrul 567, pe sensul către Nădlac, în apropierea localității Nădlac, județul Arad, pentru aterizarea elicopterului SMURD, după ce un autotren a intrat în coliziune cu un autoturism de tip 8+1.

„În urma accidentului au rezultat cinci victime care se află în evaluare medicală”, a transmis Centrul INFOTRAFIC.

Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 09:30.

Știrea inițială

Accidentul, în care au fost implicate un autotren și un microbuz, a avut loc pe sensul de mers Arad – Nădlac – Km 570, pe A1.

Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o ambulanță SMURD, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare.

Mai multe echipaje intervin la locul accidentului. FOTO Glasul Aradului
Mai multe echipaje intervin la locul accidentului. FOTO Glasul Aradului

Cinci dintre răniți au fost transportați la spital.

La locul accidentului acționează și pompierii voluntari din cadrul SVSU Pecica.

 Știre în curs de actualizare

