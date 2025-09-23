Video Un teren al Oil Terminal, poluat vreme de 80 de ani, va fi remediat pentru un proiect de dezvoltare urbană

La Constanța a început decontaminarea terenului în suprafață de 38 de hectare care aparține Oil Terminal pe care se va amenaja noul pol al distracției și recreării de la malul Mării Negre, proiect derulat de IULIUS Mall, după modelul celui din Iași, Cluj Napoca, Timișoara sau Suceava.

Istoria terenului care în prezent va fi decontaminat începe în anul 1898, când s-a înființat compania Steaua Română, zona fiind poluată de-a lungul timpului cu produse petroliere rezultate în urma procesului de producție. În urmă cu câțiva ani, societatea dobrogeană a încercat să deruleze un proiect de decontaminare a terenului, însă s-a renunțat la idee din cauza prețului prea mare care trebuia plătit pentru readucerea terenului la starea inițială.

Acum, IULIUS Mall, cu ajutorul cercetătorilor de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului București, au demarat acest proces de bioremediere, dezvoltând o formulă unică de microorganisme naturale capabile să absoarbă hidrocarburile, după ce s-au analizat nouă soluții de decontaminare a salului și alte patru de decontaminare a apei. „Am dezvoltat o tehnologie originală, o inovație pentru Constanța, prin formula de inocul (n.r. mixul de microorganisme) introdus în solul pregătit și prin stabilirea parametrilor de mediu pentru dezvoltarea și funcționarea optimă a microorganismelor. Toate tulpinile folosite pentru crearea biopreparatelor sunt naturale, provenite din solul supus bioremedierii, nu sunt rezultatul nici unei manipulări genetice, introducerea lor în solul poluat neprezentând niciun fel de risc pentru mediu”, explică Dr. Anca-Rovena Lăcătușu, șef laborator în cadrul ICPA București.

Tot terenul în suprafață de 38 de hectare va fi decontaminat și va fi gata pentru demararea investiției la sfârșitul anului viitor. Este, practic, cel mai amplu proces privat de bioremediere din Europa, suma investită fiind de 29 de milioane de euro. În cadrul proiectului, IULIUS Universitatea „Ovidius” din Constanța cu un laborator de analize chimice, în valoare de 120.000 de euro.

În paralel, se lucrează și la remedierea apei din pânza freatică, prin realizarea unei bariere hidrogeologice și a unor foraje de pompare a apei contaminate. Apa subterană va fi pompată într-o stație de epurare și apoi va putea fi folosită în diverse activități, cum ar fi în acțiuni de curățenie sau irigarea spațiilor verzi. La o adâncime de doi metri se va monta o geomembrană, iar situl contaminat de la adâncime nu va mai putea polua suprafețele de teren adiacente.

În paralel, peste 1.000 de arbori aduși din Italia se află într-o pepinieră din localitatea Lazu, și urmează să fie plantați în parcul ce va fi amenajat în cadrul proiectului de dezvoltare urbană. Au prins deja rădăcini în pepinieră tei, arțari, stejari, carpeni, platani, castani, duzi, arborele lalea, arborele de gumă, arborele de fier Persan, arborele lui Iuda, magnolie grandifloră, cireși japonezi, pruni roșii.

„Oraș în oraș“

Proiectul pe care IULIUS îl propune pentru Constanța vizează realizarea unui ansamblu urbanistic integrat, de tipul „oraș în oraș”, aici urmând să se amenajeze un parc și o grădină botanică, centre culturale și educaționale, centre cu funcțiuni și servicii de utilitate publică, dar și de entertainment, care să susțină atractivitatea orașului ca destinație turistică pe toată perioada anului.

Cu gândul la viitor, trecutul nu este uitat. Până în prezent, în cadrul cercetărilor arheologice care s-au desfășurat în extremitatea de sud-vest a necropolei romane de la Tomis au fost descoperite morminte și alte structuri arheologice datând din secolele II-III d.Hr. Artefactele descoperite, unele dintre ele având o valoare științifică remarcabilă, urmează a fi restaurate. Inventarul cuprinde opaițe, vase utilizate pentru arderea substanțelor aromatice, obiecte de vestimentație (catarame, fibule, nasturi, ținte de încălțăminte), bijuterii, obiecte de uz cotidian, monede antice și alte obiecte din ceramică, os și metal aflate în diferite stadii de conservare. O descoperire importantă este un pasaj de acces subteran din perioada romană târzie, construit din cărămidă zidită, pentru care recomandarea arheologilor a fost de conservare și valorificare in situ.

Cercetările arheologice au fost desfășurate de către Institutul de Arheologie din cadrul Academiei Române - Filiala Iași, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.