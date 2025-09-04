Compania IULIUS lansează platforma #OrașUnit, ce reunește oameni, acțiuni și inițiative realizate de constănțeni pentru Constanța

Compania IULIUS, care propune la Constanța cel mai amplu proiect de regenerare urbană din țară, lansează platforma #OrașUnit, integrată în cadrul website-ului www.constanta365.ro. Secțiunea reunește poveștile, acțiunile și evenimentele realizate de oameni din Constanța pentru Constanța, care au impact în oraș și care contribuie la direcția de dezvoltare urbană și socială a acestuia. Realizată sub mottoul „Avem un oraș unit – și el ne are pe noi toți”, aceasta are rolul de canal de comunicare al inițiativelor de responsabilitate socială prezente și viitoare din oraș, din domenii variate.

Pe lângă rolul său de dezvoltator de proiecte mixed-use de anvergură, IULIUS se implică activ și în organizarea și susținerea de evenimente, proiecte și acțiuni de responsabilitate socială. Astfel, compania lansează la Constanța platforma #OrașUnit, menită să inspire spiritul comunitar într-un oraș aflat într-un amplu proces de transformare urbană.

În acest context, #OrașUnit propune promovarea inițiativelor și a oamenilor care au valori comune cu proiectul IULIUS pentru Constanța: păstrarea specificului orașului, revalorizarea identității locale, promovarea istoriei, a multiculturalismului și specificului dobrogean.

Și pentru ca această platformă să fie un spațiu de dialog constant, în cadrul website-ului www. constanta365.ro a fost creată secțiunea #OrașUnit, care va fi punctul de întâlnire al tuturor celor care contribuie la schimbarea în bine a traiectoriei orașului Constanța. Oameni cu povești autentice, atașați de oraș și preocupați de binele constățenilor – formatori, artiști, voluntari, tineri cu inițiativă etc. Printre primele voci descoperite prin platforma #OrașUnit se numără cele ale jurnalistei și scriitoarei conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan și cofondatoarei proiectului Eforie Colorat - Alexandra Dumitrescu, urmând ca și alte acțiuni, personalități și inițiative să fie parte din #OrașUnit.

Jurnalista și scriitoarea conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan și-a dedicat întreaga viață pentru documentarea și promovarea poveștilor oamenilor și ale locurilor care definesc spiritul dobrogean. Din această postură, crede că „orașul Constanța este un model de oraș unit. Trăiesc împreună, în armonie, 18 etnii. El s-a dezvoltat în legătură și împreună cu portul, cu marea, păstrând ascuns un trecut dublu milenar. Fiecare nou cartier s-a legat de cel existent păstrând locul ocupat de primul. Lângă peninsulă s-a dezvoltat cartierul românesc, cel turcesc, apoi al coloniștilor, al împroprietăriților veterani. Pe viitor, îmi doresc ca oraşul să pulseze viața, să fie curat, cu toate casele vechi refăcute, cu toate antichitățile pe care le scoate pământul conservate și puse în circuitul turistic. Un oraș cultural, cu spații verzi generoase, cu case noi aliniate la cele vechi, într-un armonios joc al timpurilor”.

Eforie Colorat a fost inițiat în 2021, de Alexandra Dumitrescu și Emil Cristian Ghiță, și este un proiect cu și despre comunitate, dezvoltat de-a lungul timpului, începând cu reactivarea Grădinii de Vară din Eforie Sud, prin Festivalul Cinemascop. Alexandra Dumitrescu, proiectul Eforie Colorat: „Inițial, spațiul în care ne aflăm acum (n.r. Grădina de Vară Eforie Sud) era o groapă de gunoi și, în momentul în care a fost redeschis, toată comunitatea din Eforie și nu numai a fost foarte fericită”. În viziunea sa, un #OrașUnit este „un spațiu în care te simți auzit, în care te simți văzut, în care te poți conecta”.

Ce este #OrașUnit?

#OrașUnit este un demers care susține direcția de dezvoltare durabilă, urbană și socială, promovată de IULIUS și în Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava, orașe în care a dezvoltat proiecte prin intermediul cărora a reușit să contribuie la evoluția acestora și la formarea unor comunități puternice în jurul lor.

Te invităm să descoperi poveștile care vorbesc despre spiritul dobrogean – https://www.constanta365.ro/oras-unit, dar și să ne spui ce îți dorești de la un proiect care să te inspire – Spune-ți părerea! Pentru că un oraș unit se realizează împreună. Zi de zi. 365 de zile pe an.

Viziunea IULIUS pentru Constanța

Compania IULIUS propune pentru Constanța dezvoltarea celui mai amplu proiect de regenerare urbană din țară, cu o investiție de peste 800 milioane euro, ce va transforma cele 38 de hectare ale fostei platforme Oil Terminal într-un ansamblu urbanistic integrat. Proiectul reprezintă un concept semnat de celebrul birou de arhitectură Foster + Partners și va include parcuri, grădină botanică, zone de retail, clădiri de birouri, centre educaționale, spații culturale și de recreere, funcțiuni și servicii de utilitate publică, zone entertainment și edutainment, facilități sportive și de recreere, toate gândite pentru a contribui la dezvoltarea Constanței drept o destinație activă 365 de zile pe an.

Ca parte din această transformare, IULIUS a înființat în localitatea Lazu și prima pepinieră dendrologică privată din Dobrogea, care găzduiește deja peste 1.100 de arbori maturi, aduși din Italia – castani, platani, cedri sau chiparoși – ce vor reconfigura peisajul urban al Constanței. De asemenea, terenul va intra într-un amplu proces de bioremediere, realizat de experți din domeniu și cu tehnologii și metode inovative.

