Un bărbat cu probleme psihice s-a tăiat cu o macetă în mijlocul unei străzi din Constanța

Un bărbat de 29 de ani din Constanța, cunoscut cu afecțiuni psihice, și-a provocat sâmbătă după-amiază răni la antebraț cu o macetă, în timp ce se afla pe strada Mureșului din acela;i municipiu.

Polițiștii Secției 3 au fost sesizați printr-un apel la 112 în jurul orei 16.10, relatează replicaonline.ro

La sosirea echipajului de poliție, bărbatul a fost găsit rănit, având maceta asupra sa. În sprijin au intervenit și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

„Mobilizarea a fost imediată. Echipele din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și ale Poliției municipiului Constanța au acționat cu fermitate, încercând să-l determine pe cel în cauză să renunțe la macetă. Situația a fost gestionată cu succes de polițiști, iar bărbatul a fost preluat în siguranță de echipajele medicale și transportat la spitalul Palazu Mare, unde primește acum îngrijirea de care are nevoie“, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Poliția continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.