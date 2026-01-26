search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Video Elev atacat cu o macetă în toaleta unui liceu din Brăila. Agresorul, un minor cu antecedente violente, a filmat scena și a publicat-o online

Publicat:

Un elev al Colegiului Economic „Ghica” din Brăila a fost agresat violent chiar în toaleta unității de învățământ, unde a fost lovit cu picioarele și amenințat cu o macetă de un alt minor. Incidentul a fost filmat de agresor, care ulterior a distribuit imaginile pe rețelele de socializare, potrivit debraila.ro. 

Elev agresat violent chiar în toaleta școlii. FOTO: debraila.ro.
Elev agresat violent chiar în toaleta școlii. FOTO: debraila.ro.

Potrivit unor surse apropiate cazului, atacatorul, un adolescent în vârstă de 16 ani, nu ar mai fi fost elev al liceului, însă s-ar fi deplasat intenționat la școală pentru a-l agresa pe tânăr. Motivul ar fi fost unul personal: victima i-ar fi trimis o cerere de prietenie pe rețelele sociale iubitei agresorului.

După atac, agresorul ar fi fotografiat victima rănită și ar fi distribuit imaginile online, însoțite de mesaje batjocoritoare și emoticoane de râs, încercând să o umilească public. Surse din anturajul victimelor susțin că adolescentul este cunoscut pentru comportamentul său violent și pentru faptul că își expune frecvent faptele pe internet.

Minorul nu se află la primul incident de acest gen. În decembrie 2025, acesta a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost implicat într-o bătaie cu macete, produsă în apropierea sediului Poliției din Brăila. Ulterior, a fost plasat sub control judiciar și cercetat pentru lovire și alte violențe, distrugere, precum și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Chiar și în perioada în care se afla sub măsura controlului judiciar, adolescentul a continuat să posteze conținut violent. În ianuarie 2026, acesta a publicat imagini de la un alt episod agresiv, petrecut în zona Portului din Brăila, în care mai multe persoane atacă un bărbat aflat într-un autoturism. În mesajele asociate, minorul lansa amenințări explicite, sugerând că este dispus să ajungă din nou în detenție pentru a se răzbuna.

După apariția imaginilor din incinta liceului în spațiul public, Poliția s-a sesizat din oficiu și a deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Până în acest moment, victima nu a depus plângere penală, cel mai probabil din teama unor represalii.

Cazul readuce în atenție problema violenței în rândul minorilor și a expunerii actelor agresive pe rețelele de socializare, dar și lipsa unor măsuri eficiente pentru monitorizarea tinerilor cu antecedente grave.

Brăila

Top articole

