Turiștii ignoră steagul roșu pe plajele din Eforie și intră în mare. Jandarmii au împărțit amenzi pe plajă

Jandarmii au fost mobilizați pe plajele din Eforie pentru a-i ține pe turiști departe de apa agitată. În ciuda avertismentelor, două persoane au intrat în mare și au fost sancționate.

Deși salvamarii au arborat steagul roșu și au avertizat turiștii să nu intre în mare, mai multe persoane au ignorat interdicția. Jandarmii constănțeni au intervenit pentru a preveni producerea unor tragedii, iar două persoane au fost amendate cu câte 500 de lei.

Pe plajele din Eforie, jandarmii au fost mobilizați pentru a sprijini salvamarii, după ce condițiile din mare au determinat arborarea steagului roșu, care interzice scăldatul.

Patru jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța acționează în zona plajelor din stațiune, folosind un ATV și un UTV. Misiunea lor este de a-i informa și avertiza pe turiști cu privire la pericolele la care se expun dacă ignoră semnalizarea de pe plajă și intră în apă.

Cu toate acestea, unii turiști au ales să ignore avertismentele salvamarilor.

În timpul acțiunii desfășurate duminică, jandarmii au aplicat două sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea interdicției de a intra în apă. Amenzile au fost de câte 500 de lei, valoarea totală a sancțiunilor ajungând la 1.000 de lei.

Autoritățile le recomandă turiștilor să țină cont de semnificația steagurilor arborate pe plajă și să respecte indicațiile salvamarilor.

„Recomandăm turiștilor să respecte semnificația steagurilor arborate pe plajă și indicațiile salvamarilor. Steagul roșu nu este o simplă recomandare, ci semnalizează un risc real, iar intrarea în apă în aceste condiții vă poate pune viața în pericol. Jandarmii constănțeni vor continua să sprijine salvamarii și să desfășoare acțiuni pentru siguranța turiștilor pe litoral”, a trasmis Jandarmeria Constanța.