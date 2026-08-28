 Trombă marină surprinsă la Mamaia. Ce pericole ascunde fenomenul spectaculos observat și filmat de turiști | adevarul.ro
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Video Trombă marină surprinsă la Mamaia. Ce pericole ascunde fenomenul spectaculos observat și filmat de turiști

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O trombă marină spectaculoasă a fost surprinsă joi seară, 27 august 2026, în largul stațiunii Mamaia, județul Constanța. Fenomenul meteorologic a putut fi observat de pe plajă și a atras imediat atenția celor aflați în zonă.

Tromba marină, surprinsă în largul stațiunii Mamaia.
Tromba marină, surprinsă în largul stațiunii Mamaia. Foto: Captură Video Youtube

Imaginile surprinse în Mamaia arată coloana de aer și apă formată în larg, fenomenul fiind vizibil de la distanță. Apariția trombei marine i-a surprins pe turiștii și localnicii aflați pe plajă, care au urmărit fenomenul și l-au fotografiat, notează Ziua de Constanța. 

Tromba marină este un fenomen constituit dintr-un turbion de vânt, de cele mai multe ori foarte puternic, manifestat printr-o coloană noroasă, cu formă de pâlnie, care antrenează particulele de apă ridicate la suprafața mării. Fenomenul este adesea asociat cu norul Cumulonimbus, care este un gen de nori de mari dimensiuni care e pot dezvolta pe verticală până la 15 – 17 kilometri.

„De fiecare dată când veți vedea astfel de nori pe litoral, aproape de fiecare dată veți vedea şi-o trombă marină”, explică specialiștii.

O trombă marină durează în medie 4 minute

Deși sunt mai puțin periculoase decât tornadele, trombele marine sunt interesante din punct de vedere științific şi, în multe cazuri, neobișnuite ca fenomen. Durata unei trombe marine din Europa oscilează între 2 şi 20 minute, iar în medie aceasta are o durată de 4 minute. Există însă şi specialiști care susțin că o trombă marină poate să dureze şi 45 de minute. Mai mult, există mărturii ale unor persoane care chiar au asistat la astfel de fenomene de lungă durată, notează publicația Britannica.

Spectaculoasele trombele marine sunt fenomene de temut pentru marinari întrucât acestea reprezintă un real pericol pentru ambarcațiuni, dar şi pentru sănătate. Astfel, dacă stai prea aproape de o astfel de „tornadă” poți întâmpina dificultăți respiratorii şi chiar spargerea timpanelor. 

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