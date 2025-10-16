search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Taxă de transfer de zeci de mii de euro, considerată abuzivă: o studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității

0
0
Publicat:

O tânără din Constanța a obținut în instanță returnarea sumei de 32.500 de euro plătită ca taxă de transfer către Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Judecătorii au decis că obligația impusă de universitate era stabilită prin clauze abuzive, echivalente cu taxa de școlarizare pentru toți cei șase ani de studii.

O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității FOTO: Arhivă
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității FOTO: Arhivă

În vara anului 2023, Giurca Natalie Desire, studentă în anul I la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a cerut transferul la o altă universitate, mai aproape de casă, în Constanța. Universitatea i-a comunicat că aprobă transferul și că îi va elibera documentele necesare, dar numai după plata unei taxe de 32.500 de euro, echivalentul taxei de școlarizare pentru întregul ciclu de studii.

„După terminarea anului I de studii, în vară, reclamanta a solicitat să se transfere în cadrul unei alte universităţi mai aproape de casă, având în vedere că distanța Constanţa – #### este una foarte mare. A precizat reclamanta că, deși avea dreptul să se transfere la o altă universitate, drept garantat atât de Regulamentul european privind creditele transferabile, cât şi de Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, i s-a precizat că acest lucru este posibil doar dacă va plăti o taxă de transfer”, se arată în motivarea instanței, citată de Ziua de Constanța.

Deși presată de timp, studenta a achitat suma cerută, iar abia ulterior i-au fost eliberate situația școlară, foaia matricolă și avizul favorabil transferului.

Decizia instanței

Judecătoria Constanța a decis pe 1 august 2025 că clauzele care impuneau plata taxei de transfer sunt abuzive și nule. Instanța a dispus returnarea întregii sume de 32.500 de euro în echivalent în lei la cursul BNR din data plății, cu actualizare la rata inflației, precum și plata dobânzii legale penalizatoare calculate de la data încasării, 8 septembrie 2023, până la restituirea efectivă. În plus, universitatea trebuie să suporte cheltuielile de judecată ale studentei, în cuantum de 7.100 lei.

Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ... în contradictoriu cu pârâta ... Constată caracterul abuziv şi nulitatea absolută a clauzei stipulate la art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 5 alin. (4) lit. v) din Contractul de studii nr. 566/08.08.2022. Obligă pârâta să restituie reclamantei suma de 32.500 Euro, cu dobânda legală penalizatoare aferentă și cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile”, se arată în hotărârea publicată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Universitatea a atacat decizia

Decizia nu este definitivă, Universitatea „Vasile Goldiș” depunând apel la Tribunalul Constanța, înregistrat pe 14 octombrie 2025. Momentan nu a fost stabilit un termen de judecată pentru apel.

Pe fond, procesul a fost înregistrat la Judecătoria Constanța la 4 iunie 2025, sub dosarul nr. 16180/212/2024, obiectul fiind constatarea clauzelor abuzive conform Legii 193/2000.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți
gandul.ro
image
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
mediafax.ro
image
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Românii, panicaţi de un alt cutremur! A avut loc în urmă cu puţin timp, este al treilea deja
playtech.ro
image
El e românul care l-a ajutat pe Gică Hagi să antreneze Galatasaray, apoi l-a demis! Întâlnire surpriză cu Erdogan!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
George Copos a scos 20.000.000 € din buzunar: ”O moştenire pe care o lăsăm pentru următorii 50 de ani” FOTO
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
A murit preotul român Horia Grădinaru. S-a stins din viață după 3 zile de chin
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Poți calatori gratis cu mașina electrică! Iată cum
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el

OK! Magazine

image
Frumoasele prințese s-au reunit! Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei au arătat perfect la întâlnirea de la Castelul Windsor

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”