Video Masa de prânz la cantina studențească: „Deci avem așa, o ciorbă, un piure cu cotlet de porc.” Cât costă

Prețurile la cantinele studențești îi surprind deseori pe tineri. Un student de la ASE București a postat pe TikTok cât a plătit pentru un meniu copios, iar reacția sa a devenit virală, stârnind discuții aprinse în rândul internauților.

Un student de la Academia de Studii Economice din București a devenit viral pe rețelele sociale după ce a prezentat meniul cantinei universitare și prețul plătit pentru masa de prânz. Tânărul a declarat că a fost foarte mulțumit de porțiile primite și de suma achitată.

În videoclip, studentul își arată prânzul, format dintr-o ciorbă, piure cu cotlet de porc și o chiflă, o masă consistentă, după cum o descrie chiar el. Pentru toate acestea, a plătit doar 20 de lei și a subliniat că este foarte mulțumit de „afacerea” făcută. De asemenea, a menționat că meniul este destul de variat și le-a arătat colegilor și celelalte opțiuni disponibile.

„Uitați aici, ASE-ul își face datoria. Deci avem așa, o ciorbă, un piure cu cotlet de porc. Bam, frumos, aici o chiflă. Mămăligă cu cârnăciorii, castraveți. 20 de lei! ASE-ul își face datoria”, spune studentul în clip.

Reacții împărțite pe rețelele sociale

Clipul a generat rapid o avalanșă de comentarii, părerile fiind împărțite. Dacă unii internauți au apreciat prețul rezonabil pentru ceea ce se oferă, alții au considerat că mesele de la cantină sunt mult prea scumpe comparativ cu anii trecuți.

Printre comentarii se numără: „Pe vremuri, cu 20 de lei plăteam toate porțiile de la masă… Ciorba era 1,5 lei, piureul 3 lei cu piept sau ceafă de porc”. „Mult! Cât te costă trei mese pe zi? Plus cazare? Ar trebui să fie gratuite!” „Astea costau 8 lei acum câțiva ani și nu exagerez!” „Eu când eram student, la Filosofie, mergeam la cantina de la Drept. Cu 10 lei mâncam trei feluri de mâncare”.