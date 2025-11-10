Tânără din Medgidia, urmărită și agresată pe stradă de un bărbat de 61 de ani

O tânără de 24 de ani din Medgidia a trecut prin momente de groază vineri seara, după ce a fost urmărită pe stradă și agresată de un bărbat în vârstă de 61 de ani.

Victima se îndrepta spre locuința bunicii sale când bărbatul a oprit-o, a atins-o în mod inadecvat și a lovit-o, apoi a fugit de la fața locului.

Femeia a mers imediat la poliție pentru a relata incidentul. Autoritățile l-au identificat rapid pe agresor și l-au reținut pentru 24 de ore.

Luni, bărbatul a fost prezentat instanței, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.