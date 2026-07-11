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Sute de copii care locuiesc lângă mare nu au văzut-o niciodată. Proiectul care le împlinește un vis

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Alți 120 de copii vor vedea, în acest an, pentru prima dată marea prin intermediul unei asociații care le oferă copiilor această bucurie de opt ani. Vin din familii care locuiesc la cel mult câțiva zeci de kilometri de litoral, însă o excursie pentru părinții lor este prea mult, nu și-o permit.

Ziua a fost parțial însorită, dar marea le-a plăcut FOTO: Asociatia Împreuna pentru Viitor
Ziua a fost parțial însorită, dar marea le-a plăcut FOTO: Asociatia Împreuna pentru Viitor

„Prima dată la mare” este un proiect gândit pentru copiii care, deși locuiesc în județele Constanța sau Tulcea, nu au văzut niciodată marea.

„În timp ce pentru mulți dintre noi o zi petrecută la mare este ceva firesc, există încă sute de copii care nu au avut niciodată șansa să vadă marea cu ochii lor”, spun reprezentanții asociației „Împreună pentru Viitor” Constanța, cei care, din 2018 și până în prezent, au oferit această bucurie la peste 1.500 de copii provenind din familii vulnerabile, în special din mediul rural. În 2026 a venit rândul copiilor fără posibilități din: Cobadin, Ciucurova, Baia și Mihai Viteazu.

Ne dorim ca niciun copil să nu crească fără să fi văzut măcar o dată marea. Pentru unii dintre noi este o destinație de weekend. Pentru ei este un vis. Prima întâlnire cu marea nu înseamnă doar o excursie, ci o amintire care îi va însoți toată viața. Credem că fiecare copil merită astfel de momente, indiferent de situația financiară a familiei din care provine”, a menționat Anda Maria Dișea, vicepreședintele Asociației „Împreună pentru Viitor”.

Din excursia de o zi, pentru că atât durează aventura copiilor, nu lipsesc plimbarea cu telegondola, spectacolul delfinilor de la delfinariul din Constanța, turul cu autobuzul etajat, răsfățul la terasă, distracția de la piscină și, bineînțeles, întâlnirea cu Marea Neagră, pentru toți cea mai interesantă parte a poveștii.

„Unii copii nici măcar n-au ieșit din satul lor”

La început, spune Anda Dișea, a fost greu, banii necesari pentru un astfel de demers se adunau mult mai dificil decât în prezent, când foarte multă lume știe ce face asociația și donează fără rezerve pentru acest scop. Unii sponsori donează bani, alții asigură diverse servicii. În acest an, alături de asociație este un mare complex de la malul mării, așa că lucrurile vor fi cu mult mai simple.

Până acum a fost o provocare, ce e drept. În primul an am început cu mai puțin copii, dar deja de câțiva ani în fiecare lună aducem o serie sau două serii de copii din diferite sate, adică 15-20 de copii în fiecare serie, o dată sau de două ori pe lună. Colaborăm cu școlile, de exemplu școlile ne ajută cu transportul. Majoritatea copiilor sunt din județul Constanța sau din județul Tulcea, din apropiere. Și situația este chiar puțin mai gravă pentru că sunt copii care locuiesc la 50 km de Constanța și nu au văzut marea. Unii copii nici măcar nu au ieșit din satul lor, avem ceva cazuri și așa”, a mai precizat Anda Dișea, pentru „Adevărul”.

Organizația are parteneriate cu peste 35-40 de școli din județele Constanța și Tulcea, așa că poveștile de viață ale celor care așteaptă cu anii o excursie sunt descoperite ușor. Vin în excursie însoțiți de un profesor care le este de un real ajutor membrilor asociației. Tot prin intermediul profesorilor, care își cunosc cel mai bine elevii, sunt selectați copiii pentru care o astfel de experiență este, altfel, imposibilă.

Reacțiile copiilor la vederea mării îi înduioșează de fiecare dată pe voluntari. „Sunt copii care se minunează și spun – Vai, ce mare e balta asta! - sau le oferim pizza și întreabă dacă e toată a lor și dacă pot să o ia acasă ca să le ofere și fraților”, dezvăluie Deșea. Mulți sunt uimiți de gustul sărat al apei, alții declară ziua petrecută la malul mării drept cea mai frumoasă zi din viața lor și spun că nu o s-o uite niciodată. Profesorii, la rândul lor, sunt mulțumiți că le pot face astfel o bucurie greu de egalat de alte experiențe.

Vin și copii de la doar 30 de kilometri distanță, care nici măcar nu realizează cât de aproape este marea de satul lor. Asociația alege în fiecare an alte localități, dar sunt situații în care voluntarii se întorc într-un sat într-un alt proiect și revederea cu copiii alături de care deapănă amintiri este absolut emoționantă.

Copiii s-au bucurat și de mare și de piscină FOTO: Asociatia Împreună pentru Viitor
Copiii s-au bucurat și de mare și de piscină FOTO: Asociatia Împreună pentru Viitor
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În principiu, nu revenim la aceleași localități. Încercăm, atunci când ajungem într-o localitate, să aducem toți copiii aflați în această situație. Noi poate stabilim să fie 15 copii care nu au văzut niciodată marea, dar dacă sunt 16, 17, 18 nu este nicio problemă. Încercăm să-i aducem pe toți în proiect”, a mai spus vicepreședintele asociației.

Proiectele pentru copii, și din mediul rural și din mediul urban, sunt mult mai extinse. Asociația a realizat trei laboratoare de știință în școli ș urmează încă unul (care va fi primul în mediul rural, la Corbu), organizează cursuri, campanii anti-bullying etc.. Voluntarii merg în timpul anului școlar și campează în curtea școlilor, iar în pauze elevii sunt invitați să joace jocuri de tot felul, să participe la activități alături de voluntari, sunt desfășurate jocuri de dimensiuni uriașe de tip „Piticot” , „Nu te supăra frate” și pauzele devin astfel mult mai antrenante.

Majoritatea proiectelor se derulează în timpul anului școlar, însă în această vacanță vor urma întâlniri de neuitat la laboratorul de științe la o școală gimnazială din Constanța.

Noi căutăm mai întâi profesorul și apoi încercăm să facem ceva mai departe. Profesorii sunt foarte importanți într-o școală, cum își doresc ei să țină orele și cât de implicați sunt. Și stabilim legătura cu profesorii și apoi alegem să facem proiectul, pentru că dacă nu avem deschidere, nu putem să reușim. Încercăm să facem ceva să rămână în urma noastră. Cum am făcut și cu plajele accesibilizate, noi suntem și primul ONG care a accesibilizat plajele pentru persoane cu dizabilități, în 2017. Și de atunci am crescut. Am încercat să strângem fonduri să cumpărăm cărucioare plătitoare cu care persoanele cu dizabilități pot intra în mare în siguranță. În momentul de față am ajuns la 18 plaje pe tot litoralul, cu scaune plutitoare. (...) Peste 10.000 de persoane au intrat în mare și au beneficiat de acest proiect”, a mai precizat Deșea.

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Proiectul lor pentru persoanele cu dizabilități nu a rămas fără ecou, iar din 2024 s-a mai alăturat acestei cauze o altă asociație interesată, care de asemenea se ocupă acum de accesibilizarea plajelor.

Prima excursie

Joi, 9 iulie 2026, prima serie de copii pe care asociația îi provoacă la distracție o zi întreagă a ajuns pe malul mării. Au venit din Tulcea, unii dintre ei au povestit că nici măcar nu au putut dormi de nerăbdare, a relatat președinta asociației, Mihaela Căruțașu. Voluntarii au avut la rândul lor emoții mari, pentru că vremea este capricioasă în aceste zile și ș-au dorit mult să nu le strice copiilor distracția.

Sunt prima grupă, un număr de 15 copii care nu au văzut niciodată marea. Unii dintre ei chiar nu au ieșit niciodată cu microbuzul din localitatea lor. Sunt minunați. Am fost și la mare, au intrat și în mare, dar este puțin cam rece, pentru că a plouat aseară. (...) Ei vin însoțiți de cadrul didactic, transportul le este asigurat cu microbuzele școlare. Acum suntem chiar la resort, iar după masă vom pleca și ne vom plimba cu telegondola”, a precizat președinta asociației, care a însoțit grupul.

Din 2018, de când voluntarii asociației ș-au propus să facă an de an asta, au avut ocazia să vadă mii de zâmbete și exclamații de uimire. Unii se minunează de cât de mare e „lacul ăsta”, alții sunt surprinși de cât de fierbinte e nisipul. „Sunt multe, multe, multe expresii și reacții care ne-au rămas la suflet”, a mai spus Căruțașu.

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