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Ce specii de meduze sunt periculoase și cum trebuie să reacționezi dacă ești înțepat

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Sezonul estival aduce din nou meduze în număr mare pe plajele Europei, iar specialiștii avertizează că unele dintre ele pot provoca înțepături extrem de dureroase. Creșterea temperaturii mării favorizează apariția acestora în multe locuri unde și mulți români își petrec concediile.

Meduze în mare
Meduze FOTO: AFP

  Odată cu încălzirea apelor, meduzele au devenit o prezență obișnuită pe multe dintre plajele europene. Deși majoritatea sunt inofensive, există și specii care pot provoca arsuri severe, reacții alergice și, în cazuri rare, complicații medicale, scrie Mediafax.

Pentru turiștii români care aleg Grecia, Croația, Italia, Spania sau Turcia, cunoașterea acestor specii poate face diferența între o vacanță liniștită și un incident neplăcut.  

Meduza aurie, cea mai comună și aproape inofensivă

În Marea Baltică și Marea Nordului predomină meduza aurie (Aurelia aurita). Ea poate fi recunoscută după cele patru formațiuni circulare vizibile în centrul umbrelei sale transparente. Specia apare în special vara și la începutul toamnei și poate forma colonii impresionante. Pentru oameni este considerată aproape inofensivă, iar contactul provoacă, în cele mai multe cazuri, doar o ușoară iritație a pielii.

„Meduza de foc” poate provoca arsuri dureroase

Mult mai periculoasă este Cyanea capillata, cunoscută drept meduza de foc sau lion’s mane jellyfish. Aceasta poate avea o umbrelă cu diametrul de până la 50 de centimetri și tentacule care ajung chiar la 30 de metri lungime. Înțepătura produce senzație intensă de arsură, iar tentaculele desprinse rămân active o perioadă și pot înțepa chiar și după ce animalul a murit. Specia este întâlnită mai ales în Marea Nordului, dar și în Atlanticul de Nord și în apropierea coastelor Marii Britanii, Norvegiei, Islandei, Spaniei, Franței, Italiei, Greciei, Croației și Turciei.

Cea mai periculoasă pentru turiștii din Mediterană

Specialiștii avertizează că Pelagia noctiluca, cunoscută și ca meduza violetă sau mov, este una dintre cele mai agresive specii întâlnite în Marea Mediterană. Ea apare frecvent în largul coastelor Spaniei, Franței, Italiei, Croației, Muntenegrului, Greciei și Turciei. Mare atenție, contactul cu tentaculele sale poate provoca:

Primul ajutor în cazul în care ești înțepat de meduza mov, cea mai periculoasă specie din apele Greciei FOTO VIDEO
  • durere intensă;
  • pete roșii și inflamații;
  • vezicule și mâncărimi persistente;
  • reacții alergice mai severe la persoanele sensibile.

Meduza are o particularitate spectaculoasă: în întuneric poate emite o lumină slabă, fenomen cunoscut drept bioluminiscență.

Alte specii întâlnite în destinațiile preferate de români

Printre meduzele întâlnite în Mediterană se numără și meduza-compas (Chrysaora hysoscella). Ea este prezentă în Spania, Italia, Grecia, Turcia și Croația, care produce înțepături dureroase, dar de regulă mai puțin grave. Mai apare și Rhizostoma pulmo, una dintre cele mai mari meduze din Mediterană, cu diametrul de până la 60 de centimetri, supranumită „uriașul blând”, deoarece provoacă rareori simptome importante.

Ce NU trebuie făcut dacă ești înțepat

Medicii recomandă să nu fie frecată zona afectată și să nu fie folosită apă dulce. Apa dulce poate determina eliberarea suplimentară a veninului rămas în celulele urticante și poate agrava simptomele. Tentaculele trebuie îndepărtate cu grijă folosind o pensetă sau un obiect din plastic, iar zona se clătește exclusiv cu apă de mare. Pentru calmarea durerii este recomandată aplicarea de comprese calde sau introducerea zonei afectate în apă la aproximativ 40-45°C timp de 20-45 de minute.

Specialiștii avertizează că utilizarea alcoolului sau a urinei, metode populare în trecut, nu este recomandată și poate agrava leziunile. În cazul apariției dificultăților de respirație, amețelilor, umflăturilor importante sau durerii severe este necesară prezentarea de urgență la medic.

Există meduze chiar și în lacurile din Europa

Puțini știu că meduze pot apărea și în apele dulci. Specia Craspedacusta sowerbii, originară din Asia, este întâlnită ocazional în lacuri precum Bodensee (Lacul Constanța) și în alte ape interioare europene. Are doar câțiva centimetri diametru și este considerată inofensivă pentru oameni, deoarece celulele sale urticante nu pot pătrunde prin pielea umană.

Meduzele au blocat și centrale nucleare

Invaziile masive de meduze pot produce probleme și infrastructurii. În august 2025, centrala nucleară Gravelines din nordul Franței a fost oprită temporar după ce un roi uriaș de meduze a blocat filtrele sistemului de răcire. Un incident asemănător a avut loc și în Suedia, în 2013, la centrala nucleară Oskarshamn, iar un caz similar fusese raportat anterior și în Japonia. Potrivit operatorilor, în niciunul dintre aceste incidente nu a existat un risc pentru populație sau pentru mediu.

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