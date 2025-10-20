Soțul tinerei care a murit la Constanța după naștere acuză că a fost presat să refuze intervențiile chirurgicale

Soțul Mădălinei, femeia de 29 de ani care a murit după naștere la spitalul Armonia, susține că medicii l-au pus să semneze în numele ei un refuz pentru histerectomie, în timp ce aceasta sângera pe masa de naștere.

Soțul Mădălinei, tânăra care a murit la spitalul Armonia după naștere, a fost pus să o semneze, în timp ce aceasta sângera pe masa de naștere, spune jurnalista Digi24, Carla Cristina Tănasie.

Pe acea foaie de observație, medicii i-au cerut să scrie în numele pacientei că aceasta refuză histerectomia și că își asumă chiar și decesul: „Pe foaie sunt 2 semnături, cel mai probabil a ei și a lui”, a scris jurnalista.

El a povestit: „M-au pus să semnez o foaie A4, cum că noi ne asumăm să nu primim histerectomie și că ne asumăm chiar și decesul. Eu să scriu în numele dânsei, să semnez. În stresul ăla și în situația aia știam că nu fac ceva bine, dar i-am spus: domnule doctor, nu am spus că nu vrem, domnule doctor, are 29 de ani, dacă se poate să încercăm altceva, că am mai vrea copii, dacă nu, nu riscăm viața ei. Nu, dar semnați ca să fie semnat și noi o rupem după aia. N-am mai gândit. Puneți-vă în situația mea.”

Pe hârtia de mai jos scrie: „Subsemnatul L. Mădălina refuz intervenția chirurgicală de histerectomie de necesitate, pe propria răspundere. Menționez că mi-au fost explicate riscurile, inclusiv cel de deces.”

Jurnalista se întreabă dacă medicii au vrut, de fapt, să se acopere cu semnături.

„Pentru un pacient poate decide altcineva doar dacă există acord la internare. Ori, la internare, Mădălina a semnat consimțământul pentru naștere naturală, acordul pentru naștere naturală, acordul pentru testarea COVID, acordul pentru comunicarea datelor medicale către soț și cererea de a fi asistată la naștere de o moașă.”

Ea a făcut apel la Ministerul Sănătății să lămurească situația după încheierea controalelor.

Mădălina, o tânără poliţistă de 29 de ani, a murit la scurt timp după ce şi-a adus pe lume primul copil, un băieţel perfect sănătos. Obținuse sarcina prin fertilizare in vitro, după mulți ani de încercări. Tânăra alesese să nască la o maternitate privată din Constanţa, convinsă de recenziile din mediul online şi de poveştile promovate de influenceri.