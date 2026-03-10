search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
Rezervorul subteran de gaz, îngropat ilegal pe plaja din Năvodari, va fi golit. Autoritățile anunță verificări pe tot litoralul

Rezervorul subteran de gaz, care a fost îngropat ilegal pe plaja din Năvodari, urmează să fie golit și scos de acolo, au anunțat marți reprezentanții Prefecturii Constanța. De această operațiune se va ocupa primăria din localitate și firma care a administrat terasa din zona respectivă.

Rezervorul a fost îngropat ilegal pe plaja din Năvodari FOTO Facebook / Diana Buzoianu
Rezervorul a fost îngropat ilegal pe plaja din Năvodari FOTO Facebook / Diana Buzoianu

„Astăzi, la sediul Instituției Prefectului – Județul Constanța a avut loc o întâlnire de lucru în urma căreia s-a dispus ca echipe mixte formate din reprezentanți ai ABADL, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța și ai Inspectoratului de Poliție Județean Constanța să demareze verificări pe litoralul românesc în vederea identificării unor situații similare și a remedierii acestora. Activitatea din teren este coordonată de ABADL”, au transmis reprezentanții Prefecturii Constanța, citați de presa locală.

Ei au menționat și ce se va întâmpla în continuare cu acel rezervor.

„Prefectul județului Constanța a dispus ca Primăria orașului Năvodari, împreună cu operatorul economic care a administrat terasa din zona respectivă, să întreprindă măsurile necesare pentru ca firma care a amplasat rezervorul subteran de gaz să procedeze la golirea bazinului și la evacuarea acestuia”, a precizat sursa citată.

Instituția a anunțat, totodată, că în cazul operatorului economic a fost deschis dosar penal, precizând că situația „va fi atent monitorizată, iar verificările vor continua pe tot litoralul pentru asigurarea respectării legislației în vigoare”.

Reacția ministrei Diana Buzoianu

Ministerul Mediului a anunțat, luni, că un rezervor de gaz a fost găsit îngropat pe plaja din Năvodari. Acesta avea o capacitate de 2.600 de litri și a fost amplasat ilegal de operatorul economic care a administrat terasa din zonă, iar luni a fost avariat de un utilaj, în timpul unor lucrări de pregătire a plajei.

Ulterior, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, marți, că au început controale pe subsectoarele unde au funcționat bucătării cu foc deschis în Năvodari.

„Rezervorul cu gaz din Năvodari descoperit ieri, astăzi dezgropat. Un volum de aproximativ 2.500 de litri. O iresponsabilitate de neimaginat”, a scris Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a precizat că polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 privind mirosul de gaz, acolo fiind găsit un rezervor GPL.

„Referitor la sesizarea din cursul zilei de ieri, privind rezervorul GPL găsit pe o plajă din orașul Năvodari, la nivelul Poliției orașului Năvodari a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 22 din Legea 64/2008, cu privire la montajul, fără autorizație, a unei instalații sub presiune.

Totodată, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu efectuează verificări, pe linia de competență, cu privire la legislația incidentă privind protecția mediului”, a transmis IPJ Constanța.

Constanţa

Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
