Interes major pentru plajele din Năvodari, după schimbarea criteriilor de licitație. 303 oferte depuse, anunță Ministerul Mediului

Ministerul Mediului a transmis marți, 10 martie, că Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a înregistrat un interes record pentru licitația publică privind închirierea a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari. Potrivit instituției, au fost depuse 303 oferte, iar pentru unele subsectoare s-au înregistrat până la 15.

„Numărul mare de oferte vine în contextul introducerii unor criterii mai clare și mai exigente în caietul de sarcini, care nu mai evaluează doar oferta financiară, ci și calitatea serviciilor și modul în care vor fi amenajate și administrate plajele.

Noua procedură pune accent pe standarde mai ridicate pentru infrastructură, protecția mediului și experiența turiștilor”, transmite ministerul într-un comunicat.

În comunicat, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana-Anda Buzoianu, afirmă că interesul foarte mare pentru licitația privind închirierea sectoarelor de plajă arată că piața răspunde atunci când regulile sunt clare și standardele cresc.

„Am schimbat modul în care sunt evaluate ofertele pentru că litoralul românesc are nevoie de servicii mai bune, de plaje curate și de facilități moderne pentru turiști. Evident, aceste reguli noi au deranjat firmele care, ani la rând, au pus monopol pe anumite sectoare de plajă. Unele dintre aceste firme, conectate direct la politicieni locali, au atacat în instanță caietul de sarcini, în speranța că vor bloca procedura și vor păstra vechile metehne și obiceiuri.

Nu ne întoarcem la acele practici. Litoralul trebuie administrat în interes public, cu standarde europene și cu respect pentru mediu și pentru turiști”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana-Anda Buzoianu.

Caietul de sarcini introduce criterii privind protecția mediului, precum menținerea curățeniei, colectarea separată a deșeurilor și măsuri de protecție fonică. Operatorii trebuie, de asemenea, să asigure acces real la plajă și la mare pentru toate categoriile de persoane, inclusiv pentru cele cu dizabilități.

Ministerul Mediului precizează că sunt evaluate capacitatea economică și experiența operatorilor, precum și soluțiile de infrastructură sustenabilă propuse, cum ar fi amenajările cu impact redus asupra mediului, umbrirea naturală și facilitățile sanitare adecvate.

„Pentru prima dată, procedura include și o componentă de inovare, care încurajează integrarea unor soluții moderne precum cabine cu dozare automată de loțiune cu factor de protecție solară (SPF), integrare digitală pentru servicii destinate turiștilor sau utilizarea energiei cu impact redus asupra mediului ori a energiei regenerabile.

De asemenea, operatorii pot propune activități care transformă plaja într-un spațiu de recreere diversificat, precum zone pentru yoga sau pilates, terenuri pentru sporturi de plajă ori spații de fitness în aer liber”, adaugă ministerul.

Ministerul Mediului transmite că, în evaluarea ofertelor, va conta și calitatea dotărilor, fiind încurajate echipamentele realizate din materiale sustenabile, umbrelele cu protecție UV certificată și serviciile suplimentare pentru turiști, inclusiv facilități gratuite precum apă sau prosoape. Deschiderea ofertelor este programată între 10 și 12 martie, iar evaluarea va fi realizată de cinci comisii la nivel național.

Potrivit instituției, măsurile urmăresc creșterea standardelor de administrare a plajelor, astfel încât litoralul românesc să ofere servicii moderne și sustenabile, comparabile cu cele din alte destinații europene.