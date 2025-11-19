Program social inedit dedicat copiilor, la Constanţa: „Fiecare copil merită să se vadă frumos și să se simtă văzut”

„Cum mă văd… cum mă simt”, un program social nou, care le oferă copiilor experiențe de dezvoltare emoțională va fi lansat, vineri, în Constanța,. Pentru fiecare copil care plătește un serviciu, un alt copil, aflat într-o situație vulnerabilă, beneficiază gratuit de aceeași experiență.

Prin activități ce îmbină estetica, jocul și exprimarea personală, programul „Cum mă văd… cum mă simt” își propune să crească încrederea în sine a celor mici și să le redea sentimentul de apartenență într-un mediu sigur și empatic.

Într-un context în care imaginea personală, comparațiile sociale și presiunile de grup au devenit parte din viața de zi cu zi a copiilor, programul „Cum mă văd… cum mă simt” propune o abordare inovatoare și profund empatică.

Dezvoltat de MiniMeMagic – Creative Kids’ Salon, programul transformă frumuseţea și jocul în instrumente de exprimare, vindecare și validare emoțională, oferind copiilor vulnerabili un cadru sigur în care să-și descopere valoarea și unicitatea.

Un serviciu plătit = un copil vulnerabil sprijinit

Modelul programului este construit pe un principiu de solidaritate directă: pentru fiecare copil care achită un serviciu în salon, un copil aflat într-o situație vulnerabilă primește gratuit aceeași experiență.

Acest sistem permite acces constant al copiilor din medii defavorizate la activități care le sunt, în mod obișnuit, inaccesibile.

MiniMeMagic Creative Kids’ Salon este realizat în baza unei finanțări de 335,370.52 lei, implementat de Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, împreună cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România.

„MiniMeMagic s-a născut din dorința de a le oferi copiilor o experiență de transformare care nu e despre perfecțiune, ci despre bucurie, joc și încredere. Ne dorim ca fiecare copil care ne trece pragul să plece mai sigur pe el și mai conștient de propria valoare. Pentru fiecare copil care plătește un serviciu, un alt copil, aflat într-o situație vulnerabilă, beneficiază gratuit de aceeași experiență – este vorba despre un model sustenabil de solidaritate locală, implementat prin parteneriate cu școli, centre sociale și ONG-uri din Constanța”, spune Georgiana Rusu, fondatoare MiniMeMagic - Creative Kids’ Salon.

Frumuseţea, folosită pentru vindecare emoţională

În cadrul atelierelor propuse în cadtul programului, copiii parcurg un traseu complet de redescoperire personală:

* activități psihologice adaptate vârstei și nevoilor fiecărui grup;

* jocuri expresive și exerciții de improvizație;

* colaje identitare care îi ajută pe copii să-și exprime trăsăturile și emoțiile;

* transformări estetice prin coafuri creative, machiaj artistic și costume tematice;

* momente de valorizare personală, în care copiii sunt încurajați să se privească cu acceptare și mândrie.

Ateliere

Vineri, 21 noiembrie,între orele 15:00-17:00, la etajul 2 al Mall Tomis, vor fi organizate mai multe ateliere, unde copiii îşi pot exprima creativitatea şi emoţiile, la unele dintre ele fiind invitaţi chiar şi părinţii. Este vorba despre:

* Costume personalizate pentru serbări, petreceri, ședințe foto

* Ateliere educative și experiențe sociale (concursuri de modă, competiții creative)

* Ateliere creative părinte - copil

* Petreceri tematice & pachete aniversare („Princess Day”, „Hero Day” etc.)

* Evenimente corporate și workshopuri pentru părinți și copii

* Pachete de servicii pentru Școala Altfel / Săptămâna Verde.

Structura atelierelor combină activități psihologice, joc expresiv, colaj identitar, transformări creative și momente de valorizare personală, spun organizatorii.

„Fiecare copil merită să se vadă frumos și să se simtă văzut. MiniMeMagic este spațiul unde estetica întâlnește emoția, iar comunitatea devine mai blândă”, a explicat fondatoarea Georgiana Rusu.