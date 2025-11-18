Unul din şapte copii din Europa suferă de tulburări mintale, avertizează OMS. Care este situaţia în România

Tulburările mintale în rândul copiilor și adolescenților din Europa sunt în creștere, în special printre fete, iar sistemele de sănătate nu fac față cererii crescute de îngrijire psihologică, avertizează un raport OMS.

Un număr tot mai mare de copii și adolescenți din Europa se confruntă cu tulburări mintale, potrivit unui raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Documentul, elaborat de biroul OMS pentru Europa, cuprinde informaţii despre starea sănătății mintale la tinerii din regiune și atrage atenția asupra unei tendințe îngrijorătoare: problemele emoționale și psihologice sunt tot mai frecvente, în timp ce serviciile disponibile nu reușesc să țină pasul cu nevoile reale ale acestei categorii de populație.

Un copil din șapte suferă de tulburări mintale

Potrivit raportului citat World Health Organization, aproximativ un copil sau adolescent din șapte (0-19 ani) se confruntă cu o tulburare de sănătate mintală. Situația este mai gravă în rândul fetelor, datele indicând faptul că una din patru fete cu vârste între 15 și 19 ani suferă de astfel de afecțiuni.

În plus, sinuciderea rămâne prima cauză de deces în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 29 de ani.

Principalele cauze

Raportul OMS identifică mai mulți factori principali care contribuie la creșterea tulburărilor mintale în rândul tinerilor europeni.

Printre acestea se numără anxietatea și depresia, generate de presiuni sociale și academice, traumele cauzate de conflicte sau violență, precum și evenimente de viață stresante, cum ar fi pierderea unui părinte, separarea familială sau instabilitatea economică.

În plus, accesul limitat la servicii de sprijin psihologic și lipsa politicilor naționale coerente privind sănătatea mintală a tinerilor amplifică efectele acestor factori, în special în rândul adolescentelor, care sunt mai vulnerabile la presiunile sociale și la stigmatizarea problemelor mintale.

Potrivit raportului, în ultimii 15 ani, prevalența tulburărilor mintale a crescut cu aproximativ o treime, în timp ce sistemele de sănătate nu au reușit să se adapteze, deoarece:

* un sfert dintre țările europene nu dispun de servicii comunitare dedicate copiilor și adolescenților;

* un stat din cinci nu are o politică națională specifică privind sănătatea mintală a tinerilor;

* calitatea îngrijirii variază semnificativ între țări;

* există, în medie, un singur psihiatru la 76.000 de copii și adolescenți.

Care este situaţia în România

Studiile comparate arată că adolescenții din Insulele Feroe, Islanda și Danemarca raportează cele mai bune niveluri de bunăstare mintală, în timp ce cei din Ucraina, Cipru și Polonia se situează la polul opus. În Insulele Feroe, 77% dintre tineri au raportat o stare mintală bună, urmați de Islanda (75%) și Danemarca (72%).

În România, 74% dintre băieți au declarat că se simt bine din punct de vedere mintal, comparativ cu doar 53% dintre fete, care se află la limita inferioară a scorurilor raportate în cele 37 de țări analizate.

În Ucraina, doar 43% dintre adolescenți au fost considerați a avea o stare mintală bună, context explicat traumele cauzate de război şi prin accesul limitat la servicii de sprijin psihologic.