14 septembrie: S-a născut Ivan Pavlov, autorul teoriei privind reflexul condiţionat

La 14 septembrie 1849 se năştea Ivan Pavlov, cunoscut drept autorul teoriei privind reflexul condiţionat. Tot într-o zi de 14 septembrie, în 1895, a fost inaugurat podul de la Cernavodă, construit de Anghel Saligny, cel mai lung pod din Europa, la acea vreme și al treilea din lume, cu peste 4.000 de metri lungime.

1321: A murit dramaturgul italian Dante Alighieri, autorul „Divinei Comedii”

Poet și filosof, om politic florentin, considerat cel mai mare scriitor european din Evul Mediu, Dante Aligheri s-a născut în 1265, la Florenţa, viaţa şi opera sa fiind profund marcate de locul natal. Autor al „Divinei Comedii”, capodoperă a literaturii universale, Dante este primul mare poet de limbă italiană, „Sommo Poeta” („poet în cel mai înalt grad”).

„Dante era de statură mijlocie, cu un umblet grav și liniștit. Avea o față lungă, nasul acvilin, ochii mari, pielea brună, părul negru și des, totdeauna cu o căutătură melancolică și gânditoare”, îl descrie contemporanul său Giovanni Boccaccio, un alt mare clasic al literaturii universale.

Rămâne orfan de mic, când mama îi moare încă din copilărie, iar apoi, când avea 17 ani, şi tatăl său, Alighiero di Bellincione, negustor care făcea parte din mica nobilime florentină. Familia lui Dante Aligheri făcea parte din mica nobilime florentină, tatăl său fiind negustor

Cel mai semnificativ eveniment al tinereții, după cum singur spune în opera sa „La Vita Nuova”, este întâlnirea în 1274 cu Beatrice (nobila florentină Bice di Folco Portinari), pe care o vede în numai trei ocazii şi de care se îndrăgosteşte până la adoraţie, deşi nu are prilejul să îi vorbească niciodată. De altfel, Beatrice devine simbolul angelic al grației divine, pe care o va cânta exaltat în „La Vita Nuova” și mai târziu în „Divina Commedia”.

Deşi nu există date concrete despre educaţia timpurie, operele lui Dante Aligheri reflectă o erudiție deosebită pentru epoca în care a trăit. A fost profund impresionat de filozofia și retorica lui Brunetto Latini, care apare ca figură importantă în „Divina Comedie”. Mai târziu, audiază prelegerile de filozofie și teologie la școlile franciscane și dominicane, studiindu-i mai ales pe Aristotel și pe Toma d'Aquino . Se știe că în 1285 Dante se afla în Bologna și este foarte probabil să fi studiat la renumita Universitate din acest oraș.

La 20 de ani se căsătorește cu Gemma Di Manetto Donati, care făcea parte dintr-o ramură secundară a unei mari familii nobiliare, şi au împreună patru copii, Jacopo, Pietro, Giovanni și Antonia.

În 1292, Dante Aligheri începe să scrie „La Vita Nuova” şi se implică în activităţi politice, pe care trebuie să le abandoneze când un decret le interzice nobililor să participe la acţiuni politice, astfel că o perioadă se dedică în totalitate creaţiei literare. Doi ani mai târziu, când decretul este abolit, Dante se înscrie în corporația medicilor și farmaciștilor, și în cea a bibliotecarilor, cu mențiunea de „poet”. Se afiliază fracțiunii „Guelfilor albi”, care se opuneau influenței papei Bonifaciu al VIII-lea Caetani. În 1295, este trimis în San Gimignano cu o misiune diplomatică, iar în 1300 este ales ca magistrat, unul din cei șase „Priori”.

Anul 1304 marchează pentru Dante Aligheri începutul unui lung exil. El nu se va mai întoarce niciodată la Florența, pentru risca să fie executat, din motive politice. Petrece cea mai mare parte a exilului la Verona, în anii 1307-1309 la Paris, iar mai târziu la Ravenna.

În 1316, conducerea orașului Florența îl invită să se întoarcă din exil, dar condițiile umilitoare erau aceleași ca pentru un infractor iertat, astfel că Dante respinge cu demnitate invitația, spunând că nu se va întoarce decât dacă i se va restabili în întregime onoarea.

În 1319, Dante este invitat la Ravenna de către Guido Novello da Polenta, conducătorul orașului. Doi ani mai târziu, este trimis ca ambasador la Veneția. La întoarcere, în timp ce călătorea spre casă, suferă un atac de malarie și moare în noaptea de 14/15 septembrie 1321 la Ravenna, unde se găsește și astăzi mormântul său, deși florentinii i-au păstrat un loc special în biserica Santa Croce.

Dante este ultimul mare exponent al culturii medievale, care - în generația următoare cu Petrarca și Boccaccio - va face trecerea spre umanismul renașterii. Împreună cu Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Cino da Pistoia și Brunetto Latini, Dante devine principalul animator al noului stil literar, „Dolce Stil Novo”. Spiritualitatea lui Dante este impregnată de misticismul caracteristic epocii istorice, după care providența este determinantă pentru evenimentele din viața oamenilor, pe calea ce duce la mântuire.

1849: S-a născut Ivan Pavlov, autorul teoriei privind reflexul condiţionat

Născut în Riazan, Rusia, Ivan Pavlov şi-a început studiile superioare ca seminarist, dar a renunţat la teologie și s-a înscris la Universitatea din Petersburg, pentru a studia științe naturale, obţinând titlul de doctor în 1879.

Cercetările care au dus la formularea teoriei privind reflexul condiţionat au început în anii 1890, când Ivan Pavlov a investigat funcția gastrică a câinelui prin externalizarea glandei salivare pentru a putea colecta, măsura și analiza saliva produsă ca răspuns la mâncare, în condiții diferite. Pe parcurs, el a observat că animalele au tendința de a saliva înainte ca hrana să ajungă în cavitatea lor bucală și a început investigarea acestei „secreții psihice”, cum a numit-o el.

Ajuns în acest punct, Ivan Pavlov a considerat că aceasta este mult mai interesantă decât chimia salivei, astfel că a schimbat scopul cercetării sale, efectuând o lungă serie de experimente în care a manipulat stimulii care apăreau înainte de aducerea hranei.

Aceste experimente au fost efectuate în anii 1890 și 1900, și au fost puse la dispoziția cercetătorilor occidentali prin traducerea unor experiențe individuale, dar au devenit disponibile în totalitate în limba engleză printr-o carte publicată în 1927.

Ivan Pavlov era obsedat de programul și de obiceiurile sale de muncă. Obișnuia să ia prânzul exact la ora 12, se culca la aceeași oră în fiecare seară, își hrănea câinele la aceeași oră în fiecare noapte și pleca din Leningrad în Estonia în vacanță în aceeași zi în fiecare an. Acest comportament s-a schimbat când fiul său Victor a murit în Armata albă şi omul de ştiinţă a început să sufere de insomnie.

Spre deosebire de mulți oameni de știință pre-revoluționari, Ivan Pavlov a fost respectat de guvernul sovietic și i s-a permis să își continue cercetările până la o vârstă înaintată. Deşi nu avea o atitudine favorabilă față de marxism, ca laureat al Premiului Nobel era văzut ca un atu politic important și era puternic susținut.

În activitatea sa, a fost, de asemenea, interesat de folosirea condiționării pentru a stabili un model experimental asupra inducției nevrozei. A murit la Leningrad, în 1936, iar laboratorul său din Sankt Petersburg a fost păstrat până astăzi.

1895: A fost inaugurat podul de la Cernavodă, construit de Anghel Saligny

Podul de peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, proiectat și construit de inginerul Anghel Saligny, era la acea vreme cel mai lung pod (4.088 m) din Europa Continentală și al treilea pod din lume.

Lucrările au început la 26 noiembrie 1890 în prezența regelui Carol I. Colectivul de proiectare și de execuție a fost condus de inginerul Anghel Saligny. Întreaga linie ferată, inclusiv podurile, au fost executate cu cale simplă. Cu rampele de acces, cei 4.087,95 metri de poduri formau, la acea vreme, cel mai lung complex de poduri construit în România și al treilea ca lungime din lume. Deschiderea centrală de 190 m era cea mai mare din Europa continentală.

Costul total al tronsonului de linie ferată Fetești-Cernavodă, inclusiv liniile de cale ferată și stațiile, a fost de 35 milioane lei aur.

Se spune că, după ce s-a bătut ultimul nit, un nit de argint, s-a zidit documentul inaugurării și s-a celebrat serviciul religios. În acest timp, Anghel Saligny a stat alături de șefii echipelor de muncitori care lucraseră la execuția podului, într-o șalupă sub pod, aceasta pentru a garanta rezistența podului.

1901: Theodore Roosevelt a devenit, la 42 de ani, cel mai tânăr președinte al Statelor Unite

Theodore Roosevelt Jr. a fost cel de-al 25-lea vicepreședinte al Statelor Unite înainte de a deveni președinte, în urma asasinării președintelui William McKinley. Prin depunerea jurământului de președinte la 42 de ani, Theodore Roosevelt a devenit (și a rămas până în ziua de azi) cel mai tânăr președinte din istoria Statelor Unite.

În cadrul Partidului Republican a fost un reformator, căutând să promoveze ideile conservatoare ale partidului în secolul al XX-lea. S-a implicat constant în activităţi politice și non-politice care au influenţat profund societatea americană a începutului secolului al XX-lea, fiind guvernator al statului New York, istoric, naturalist, explorator, autor, soldat, potrivit wikipedia. De asemenea, el rămâne celebru prin tipul de personalitate pe care l-a adus în prim-planul societății americane, pentru energia, interesele și realizările sale pe planuri multiple, genul său de masculinitate și aparența sa de „cowboy” școlit.

1934: S-a născut antrenorul Lascăr Pană, care a înfiinţat primul club exclusiv de handbal

În 1970, Lascăr Pană a ajuns la Baia Mare, unde a preluat echipa Minerul, iar patru ani mai târziu a avut inițiativa înființării primului club exclusiv de handbal din România, Minaur Baia Mare. Cu Lascăr Pană la conducere, timp de 25 de ani, Minaur a câștigat de două ori Cupa IHF, în 1985 și 1988, iar echipa s-a calificat de trei ori în semifinalele Cupei Cupelor, în 1979, 1980 și 1986.

Antrenorul Pană a pregătit în câteva rânduri și echipele naționale ale României: cea universitară, România B și echipa de seniori. În 1980, alături de Ioan Kunst-Ghermănescu și Niculae Nedeff, el a obținut cu selecționata de seniori medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova.

Între 1990 și 1995, Pană a condus loturile naționale masculine ale Greciei, cu care s-a calificat de trei ori în finala Campionatului Mondial pentru tineret. Lascăr Pană a încetat din viață în 2017.

1936: S-a născut Ileana Stana-Ionescu, actriță română

A debutat ca actriță în anul 1955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșița, cu rolul Agnes în Școala femeilor de Molière. În anul 1959 s-a transferat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Din anul 1965 a lucrat la Teatrul Național din București, precum și la televiziune. Din anul 2002 este societar de onoare al Teatrului Național din București. Este căsătorită cu actorul Andrei Ionescu.

Ileana Stana-Ionescu a fost aleasă deputat de București în legislatura 2000-2004, ca reprezentantă a minorității italienilor din România, ea fiind italiancă după mamă. A fost membru în grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană și președinte al grupului parlamentar de prietenie cu Republica Panama.

Ileana Stana-Ionescu a murit la data de 30 iunie 2024, ultima dorinţă a acriţei fiind ca trupul să-i fie incinerat.

1947: S-a născut Dida Drăgan, interpretă română de muzică ușoară

Dida Drăgan este o solistă vocală și autoare de versuri din România, supranumită „vocea de flacără” a muzicii românești, despre care Grigore Vieru spunea că „exigențele ei față de versuri, nu numai față de muzică, denotă o inteligență și un rafinament care nu admit diletantismul și compromi­sul”.

Prin prisma textelor melodiilor și poeziilor sale, Nichita Stănescu o numea „Doamna Oscar”. Stilurile muzicale abordate de către Dida Drăgan sunt rock, pop, folk și jazz. A câștigat, de-a lugul timpului, 22 de medalii de aur la concursurile europene și mondiale de compoziție și interpretare.

1959: Sonda sovietică Luna 2 se prăbuşeşte pe Lună

Cursa spațială, inspirată de Războiul Rece între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, a pus un accent deosebit pe explorarea Lunii. Aceasta a inclus multe premiere importante din punct de vedere științific, cum ar fi primele fotografii ale feței ascunse a Lunii, realizate în 1959 de Uniunea Sovietică, și a culminat cu coborârea primilor oameni pe Lună în 1969, considerată de întreaga lume ca fiind unul dintre evenimentele majore ale secolului al XX-lea și, în general, a istoriei omenirii.

Cu toate acestea, primul obiect făcut de om pentru a ajunge pe Lună a fost sonda sovietică fără pilot Luna 2, care s-a prăbușit pe suprafața Lunii pe 14 septembrie 1959, la ora 21:02:24, până în acel moment toate observaţiile asupra satelitului natural realizându-se de pe Pământ.

1982: A murit actrița Grace Kelly, prințesă de Monaco

Născută în 1929, Grace Kelly a fost o actriță americană de film care, în aprilie 1956, s-a căsătorit cu Rainier al III-lea de Monaco și a devenit prințesă consort de Monaco, denumită în mod obișnuit Prințesa Grace.

După ce a îmbrățișat o carieră în actorie în 1950, la vârsta de 20 de ani, în 1953, odată cu lansarea filmului Mogambo, ea a devenit un star de cinema, un statut confirmat în 1954, cu un Glob de Aur și o nominalizare la Premiul Oscar, precum și cu roluri principale în cinci filme, printre care „The Country Girl”, pentru care a primit Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

După căsătoria sa cu Rainier al III-lea de Monaco a renunțat la actorie, dedicându-se noului său rol în cadrul familiei princiare de Monaco. Ea și Prințul Rainier au avut trei copii: Caroline, Albert și Stéphanie.

A murit în urma unui accident vascular cerebral, la 14 septembrie 1982, când a pierdut controlul automobilului și s-a prăbușit. Fiica ei, Prințesa Stéphanie, a fost în mașină cu ea, și a supraviețuit accidentului.

1983 - S-a născut cântăreaţa Amy Winehouse

Amy Winehouse a fost o cantăreață engleză recunoscută pentru vocea sa gravă, specifică contraltelor. A abordat diferite stiluri muzicale: rhythm and blues, soul și jazul anilor 1960. Winehouse a debutat discografic în anul 2003, când a lansat albumul Frank. Discul a primit recenzii favorabile din partea criticilor de specialitate și a fost nominalizat la premiul Mercury.

Cel de-al doilea album de studio al interpretei, intitulat Back to Black, a fost lansat în octombrie 2006.

Discul s-a plasat pe cele mai înalte poziții în clasamentele internaționale, primind multiple discuri de platină. A fost vândut în peste zece milioane de exemplare și a ajutat-o pe Amy Winehouse să devină prima cântăreață engleză care a câștigat cinci premii Grammy. Amy Winehouse a decedat pe 23 iulie 2011, la 27 de ani, în locuința sa din Londra, cauza decesului fiind consumul excesiv de alcool.

2009: A murit actorul Patrick Swayze

Născut în 1952, Patrick Swayze a devenit celebru datorită interpretărilor sale din filmele Dirty Dancing (1987), pentru care a scris și compus cântecul She's Like the Wind, durul din Road House (1989), Ghost - Fantoma (1990), Point Break - La limita extremă(1991). A devenit faimos și pentru serialul de televiziune Nord și Sud. A scris și a cântat melodia celebră "She's Like the Wind".

Patrick Swayze a fost căsătorit cu Lisa Niemi timp de 34 de ani, din 12 iunie 1975 până în 2009, când a încetat din viață. Nu au avut copii.