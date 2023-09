14 septembrie – 128 de ani de la inaugurarea podului lui Anghel Saligny de la Cernavodă

Amy Winehouse, Dida Drăgan sau Tudor Caranfil sunt doar câțiva dintre artiștii care s-au născut într-o zi de 14 septembrie, ziua în care în România, în 1895, se inaugura cel mai lung pod din Europa, la acea vreme și al treilea din lume, cu peste 4.000 de metri lungime.

1895: A fost inaugurat podul de la Cernavodă, constyruit de Anghel Saligny

Podul de peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, proiectat și construit de inginerul Anghel Saligny, era la acea vreme cel mai lung pod (4.088 m) din Europa Continentală și al treilea pod din lume.

Lucrările au început la 26 noiembrie 1890 în prezența regelui Carol I. Colectivul de proiectare și de execuție a fost condus de inginerul Anghel Saligny. Întreaga linie ferată, inclusiv podurile, au fost executate cu cale simplă. Cu rampele de acces, cei 4.087,95 metri de poduri formau, la acea vreme, cel mai lung complex de poduri construit în România și al treilea ca lungime din lume. Deschiderea centrală de 190 m era cea mai mare din Europa continentală.

Costul total al tronsonului de linie ferată Fetești-Cernavodă, inclusiv liniile de cale ferată și stațiile, a fost de 35 milioane lei aur.

Se spune că după ce s-a bătut ultimul nit, un nit de argint, s-a zidit documentul inaugurării și s-a celebrat serviciul religios. În acest timp, Anghel Saligny a stat alături de șefii echipelor de muncitori care lucraseră la execuția podului, într-o șalupă sub pod, aceasta pentru a garanta rezistența podului.

1931: S-a născut Tudor Caranfil, critic de film, realizator TV

Tudor Caranfil a fost un critic de film, realizator de emisiuni TV cu subiecte cinefile și istoric de film român. Din anii '60 s-a dedicat criticii cinematografice. Începând cu 1962 inițiază „Seara prietenilor filmului”, prima formă a Cinematecii Române.

A fost invitat permanent al Festivalului de la Cannes, al Festivalului de la Berlin și a fost membru in juriul FIPRESCI. A participat la multe alte festivaluri cinematografice internaționale la Karlovy Vary, Los Angeles, Locarno, Cottbus, Rotterdam, San Francisco și la principalele festivaluri românești de film.

A obținut Premiul pentru critică cinematografică al Asociației Cineaștilor din România (ACIN) pe anul 1988 „pentru volumul În căutarea filmului pierdut” (ex aequo cu Olteea Vasilescu). A fost tatăl regizorului de film Nae Caranfil. A decedat în 2019.

1934: S-a născut Lascăr Pană, antrenor român de handbal

În 1970, Lascăr Pană a ajuns la Baia Mare, unde a preluat echipa Minerul. În 1974, Pană a avut inițiativa înființării primului club exclusiv de handbal din România, Minaur Baia Mare. Cu Lascăr Pană la conducere, timp de 25 de ani, Minaur a câștigat de două ori Cupa IHF, în 1985 și 1988, iar echipa s-a calificat de trei ori în semifinalele Cupei Cupelor, în 1979, 1980 și 1986.

Antrenorul Pană a pregătit în câteva rânduri și echipele naționale ale României: cea universitară, România B și echipa de seniori. În 1980, alături de Ioan Kunst-Ghermănescu și Niculae Nedeff, el a obținut cu selecționata de seniori medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova.

Între 1990 și 1995, Pană a condus loturile naționale masculine ale Greciei, cu care s-a calificat de trei ori în finala Campionatului Mondial pentru tineret. Lascăr Pană a încetat din viață în 2017.

1936: S-a născut Ileana Stana-Ionescu, actriță română

A debutat ca actriță în anul 1955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșița, cu rolul Agnes în Școala femeilor de Molière. În anul 1959 s-a transferat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Din anul 1965 a lucrat la Teatrul Național din București, precum și la televiziune. Din anul 2002 este societar de onoare al Teatrului Național din București. Este căsătorită cu actorul Andrei Ionescu.

Ileana Stana-Ionescu a fost aleasă deputat de București în legislatura 2000-2004, ca reprezentantă a minorității italienilor din România, ea fiind italiancă după mamă. A fost membru în grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană și președinte al grupului parlamentar de prietenie cu Republica Panama.

1947: S-a născut Dida Drăgan, interpretă română de muzică ușoară

Dida Drăgan este o solistă vocală și autoare de versuri din România, supranumită „vocea de flacără” a muzicii românești, despre care Grigore Vieru spunea că „exigențele ei față de versuri, nu numai față de muzică, denotă o inteligență și un rafinament care nu admit diletantismul și compromi­sul”.

Prin prisma textelor melodiilor și poeziilor sale, Nichita Stănescu o numea „Doamna Oscar”. Stilurile muzicale abordate de către Dida Drăgan sunt rock, pop, folk și jazz. A câștigat, de-a lugul timpului, 22 de medalii de aur la concursurile europene și mondiale de compoziție și interpretare.

1982: A murit actrița Grace Kelly, actriță americană, prințesă de Monaco

Născută în 1929, Grace Kelly a fost o actriță americană de film care, în aprilie 1956, s-a căsătorit cu Rainier al III-lea de Monaco și a devenit prințesă consort de Monaco, denumită în mod obișnuit Prințesa Grace.

După ce a îmbrățișat o carieră în actorie în 1950, la vârsta de 20 de ani, în 1953, odată cu lansarea filmului Mogambo, ea a devenit un star de cinema, un statut confirmat în 1954, cu un Glob de Aur și o nominalizare la Premiul Oscar, precum și cu roluri principale în cinci filme, printre care The Country Girl, pentru care a primit Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. După căsătoria sa cu Rainier al III-lea de Monaco a renunțat la actorie, dedicându-se noului său rol în cadrul familiei princiare de Monaco. Ea și Prințul Rainier au avut trei copii: Caroline, Albert și Stéphanie.

A murit după ce a suferit un accident vascular cerebral la 14 septembrie 1982, când a pierdut controlul automobilului și s-a prăbușit. Fiica ei, Prințesa Stéphanie, a fost în mașină cu ea, și a supraviețuit accidentului.

1983 - S-a născut cântăreaţa Amy Winehouse

Amy Winehouse a fost o cantăreață engleză recunoscută pentru vocea sa gravă, specifică contraltelor. A abordat diferite stiluri muzicale: rhythm and blues, soul și jazul anilor 1960. Winehouse a debutat discografic în anul 2003, când a lansat albumul Frank. Discul a primit recenzii favorabile din partea criticilor de specialitate și a fost nominalizat la premiul Mercury.

Cel de-al doilea album de studio al interpretei, intitulat Back to Black, a fost lansat în octombrie 2006. Discul s-a plasat pe cele mai înalte poziții în clasamentele internaționale, primind multiple discuri de platină. A fost vândut în peste zece milioane de exemplare și a ajutat-o pe Amy Winehouse să devină prima cântăreață engleză care a câștigat cinci premii Grammy. Amy Winehouse a decedat pe 23 iulie 2011, la 27 de ani, în locuința sa din Londra, cauza decesului fiind consumul excesiv de alcool.

2009: A murit actorul Patrick Swayze, actor american, dansator și compozitor

Născut în 1952, Patrick Swayze a devenit celebru datorită interpretărilor sale din filmele Dirty Dancing (1987), pentru care a scris și compus cântecul She's Like the Wind, durul din Road House (1989), Ghost - Fantoma (1990), Point Break - La limita extremă(1991). A devenit faimos și pentru serialul de televiziune Nord și Sud. A scris și a cântat melodia celebră "She's Like the Wind".

Swayze a fost căsătorit cu Lisa Niemi timp de 34 de ani, din 12 iunie 1975 până în 2009, când a încetat din viață. Nu au avut copii.