Plajele din Constanța, invadate de mașini. Pe cine nu au voie polițiștii să sancționeze: „Am primit o listă cu 900 de numere de înmatriculare”

Plajele din Constanța sunt tot mai frecvent ocupate de vehicule, în ciuda unei interdicții legale clare. Polițiștii dețin o listă cu 900 de mașini care sunt scutite de amenzi.

Plajele din Constanța sunt invadate de vehicule, deși legea interzice circulația și staționarea mașinilor pe nisip. Primăria Constanța permite accesul auto, contrar legislației, cu complicitatea aparentă a autorităților locale. Investigația Dobrogea Live arată că sute de autoturisme circulă și staționează pe plajă, punând în pericol siguranța turiștilor și mediul costier.

Conform OUG 19/2006, circulația și staționarea vehiculelor pe plajele litoralului Mării Negre sunt interzise, cu excepția celor folosite pentru intervenții operative sau întreținerea plajelor. Amenzile pentru încălcarea acestei reguli pot ajunge până la 20.000 de lei.

Primăria Constanța a instalat bariere la cele trei puncte de acces pe plajă, iar paznicii permit intrarea doar mașinilor înscrise pe listele municipalității. Majoritatea vehiculelor care pătrund pe plajă sunt autoturisme personale, mașini de livrare și curierat.

Surprinzător, poliția nu intervine pentru a sancționa aceste încălcări. Un echipaj al IPJ Constanța a declarat: „Am primit o listă cu 900 de numere de înmatriculare autorizate de Primăria Constanța, vehicule pe ai căror proprietari «nu avem voie» să-i sancționăm”. Conducerea IPJ Constanța a confirmat existența acestei liste, dar nu a oferit detalii despre baza legală a acestei practici.

Cine beneficiază de accesul privilegiat

Fostul viceprimar Dumitru Babu se numără printre cei care au primit autorizații pentru două mașini. El a declarat că „toți cei care intră cu mașinile pe plajă depun cerere la primărie, iar primăria le dă sau nu le dă. Eu am primit cum au primit și ceilalți clienți care vin la celelalte plaje, nu sunt eu singurul care sunt cu mașina pe aici”.

Proprietarul Zoom Beach, consilierul județean Ioan Picu, a confirmat că deține autorizații pentru cinci mașini.

Lipsa de transparență și responsabilitate

Primăria Constanța refuză să ofere explicații privind baza legală și criteriile de acordare a autorizațiilor. Dobrogea Live nu a primit niciun răspuns timp de patru săptămâni. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL), instituția responsabilă legal de gestionarea plajelor, a delegat tacit această atribuție Primăriei Constanța. Șeful ABADL, Stelică Hagi, a recunoscut problema, invocând lipsa fondurilor pentru angajarea personalului necesar gestionării accesului auto.

Circulația intensă a mașinilor pe plajă a dus la tasarea nisipului, creând o suprafață care permite deplasarea rapidă și pune turiștii în pericol. În plus, prezența vehiculelor afectează mediul costier și experiența celor care caută relaxare și contact cu natura.

Necesitatea unei intervenții urgente

Situația de pe plajele din Constanța cere o intervenție imediată a autorităților. Experții în drept și mediu subliniază importanța respectării legii și asigurării unui acces echitabil și sigur pentru toți vizitatorii. Organizațiile de mediu și asociațiile de turism cer măsuri urgente pentru a opri accesul neautorizat al vehiculelor.

Unii consilieri locali propun înființarea unui sistem de transport public între parcări și plaje, care să elimine nevoia folosirii mașinilor personale. Șeful ABADL a declarat că va purta discuții cu Primăria Constanța pentru reglementarea accesului auto și a promis restricționarea vehiculelor neautorizate începând cu anul viitor.