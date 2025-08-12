search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români

0
0
Publicat:

Autoritățile bulgare au dat peste 150 de amenzi într-o operațiune de două zile pe litoralul Mării Negre, majoritatea sancționaților fiind turiști români.

Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în Bulgaria sunt turişti români FOTO: Novinite
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în Bulgaria sunt turişti români FOTO: Novinite

În perioada 6-7 august, autorităţile bulgare, alături de reprezentanţi ai instituţiilor române, au desfăşurat o amplă acţiune de verificare de-a lungul coastei de nord a Mării Negre. Controlul, solicitat de ministrul bulgar al Mediului şi Apelor, Manol Genov, a vizat maşinile şi rulotele parcate ilegal în zone protejate, încălcând legislaţia bulgară.

Potrivit agenţiei BGNES, citată de Novinite, în urma verificărilor au fost aplicate peste 150 de sancţiuni.

Românii, principalii contravenienţi 

Yavor Dimitrov, directorul Direcţiei Bazinului Mării Negre (BBDHR) din Varna, a declarat că peste 90% dintre contravenienţi au fost turişti români. Acesta a explicat că principalele cauze ale încălcărilor sunt lipsa de informaţii, necunoaşterea legislaţiei şi barierele lingvistice. În plus, indicatoarele amplasate de Ministerul Mediului şi Apelor pentru a avertiza vizitatorii sunt adesea îndepărtate, ceea ce reduce eficienţa măsurilor preventive.

Amenzi şi posibile pedepse penale 

Conform legislaţiei bulgare, deteriorarea dunelor de nisip din zonele protejate este considerată faptă penală şi se pedepseşte cu până la trei ani de închisoare. Deşi până acum nu au fost aplicate pedepse privative de libertate, amenzile pot ajunge până la 2.500 leva (aproximativ 1.278 de euro).

Verificări şi la unităţile comerciale de pe plajă

În paralel, inspectorii BBDHR au controlat şi localurile situate pe plajă, unde au descoperit cazuri de extragere ilegală a apei şi evacuare neautorizată a apelor uzate în Marea Neagră.

Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria a anunţat că astfel de acţiuni vor continua pe parcursul acestei veri şi, începând de anul viitor, se vor desfăşura anual, în perioada 1 mai – 30 septembrie, pentru a proteja mai eficient litoralul nordic al Mării Negre.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
stirileprotv.ro
image
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
gandul.ro
image
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
mediafax.ro
image
Cornel Dinu, mărturii cutremurătoare. „Mă lupt cu o depresie. Nu am ieșit din casă de un an și jumătate”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geancă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Românii sunt "campioni" la amenzi pe litoralul bulgăresc pentru parcări ilegale
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Martorul de bord care te poate lăsa cu mașina în stradă și costuri mari la service. Ce înseamnă simbolul galben cu un volan sau ”Check EPS”
playtech.ro
image
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Contrast climatic, un anticiclon loveşte România. Elena Mateescu anunţă inversiuni termice
romaniatv.net
image
Se oprește apa până pe 31 august!
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Regele Felipe și Regina Letizia își încep vacanța de vară „adevărată” și ultra-privată. Au ales țara care face concurență turistică Spaniei
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie