Ce s-a întâmplat cu o vulpe care și-a făcut cuib lângă un loc de joacă pentru copii din Timișoara

O vulpe care își făcuse cuib lângă un loc de joacă pentru copii a fost capturată de jandarmi, a transmis joi, 14 august, Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș.

„Printr-un apel la 112, locuitorii din zona Braytim din Timișoara au sesizat faptul că o vulpe și-a făcut cuib în apropierea parcului de joacă pentru copii”, a precizat IJJ Timiș.

Un echipaj de jandarmi s-a deplasat la fața locului și a reușit să captureze vulpea.

Animalul a fost eliberat apoi, în siguranță, în mediul său natural, departe de zonele aglomerate, au relatat jandarmii.

Amintim că, în urmă cu doi ani, angajații de la Arhivele Naționale Alba au constatat că două vulpi, mascul și femelă, și-au stabilit culcuș pe terasa din curtea interioară a instituției.

Animalele, care nu mai par a fi atât de sălbatice, au fost văzute fie pe lângă blocurile din jurul Cetății Alba Carolina, fie plimbându-se pe străzile din zona istorică a orașului.

S-au obișnuit cu oamenii și nu se mai sperie.

Nu este însă indicat să oamenii să se apropie de acestea și nici să le hrănească.