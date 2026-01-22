Ofertă inedită. Un restaurant din județul Constanța oferă mâncare „pe viață” celor care adoptă o cățelușă salvată de pe câmp

O postare emoționantă a atras atenția pe Reddit, după ce proprietarii unui restaurant din Sibioara, județul Constanța, au lansat o ofertă inedită pentru a găsi familii adoptive unor cățeluși abandonați: mâncare din partea casei „pe viață” sau roșii de grădină, „ca pe vremuri”.

Conform postării publicate pe Reddit, cățelușii au fost aruncați pe un câmp în perioada Crăciunului și au fost la un pas de moarte, după ce au sărit în fața mașinii antreprenorului.

Proprietarul restaurantului i-a îngrijit, i-a vaccinat și i-a pus pe picioare, iar acum caută cu disperare oameni care să le ofere o casă.

„Adoptați o cățelușă minunată și mâncați la noi la restaurant din partea casei pe viață, garantat. Sau luați la pachet roșii de grădină ca pe vremuri, cum preferați!”, se arată în postare, autorul subliniind că oferta este cât se poate de serioasă, chiar dacă formularea are o notă amuzantă.

→ Imaginea 1/3: FOTO: Reddit

Acesta spune că poate aduce puii oriunde în București, Constanța sau în alte zone din țară, important este ca animalele să ajungă în siguranță la o familie iubitoare.

În schimb, promit „recunoștință eternă” și invită viitorii adoptatori la terasa restaurantului din Sibioara, unde vor fi primiți „la loc de cinste”.

„Cățelușa gri e foarte timidă și vrea doar să fie mângâiată, cățelușa maronie e foarte sociabilă și înnebunită după adus mingea, iar cățelușa alb-negru e foarte micuță încă, mănâncă mult să se însănătoșească. Puiuțele au cam 4 luni și sunt dornice să iubească un stăpân”, au scris proprietarii despre cățelușii disponibili pentru adopție, pe Facebook.