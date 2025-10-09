Mesaj RO-Alert pentru mai multe localități din Constanța. Oamenii sunt avertizați să se pregătească de evacuare

Oamenii din patru localități aflate în județul Constanța au primit un nou mesaj RO-Alert, joi dimineață, în care sunt avertizați să se adăpostească și să se pregătească de o posibilă evacuare.

Locutorii din Mihail Kogălniceanu, Vulturul, Saraiu și Grădina primit în această dimineață un mesaj de avertizare RO-Alert, semnalând pericolul extrem de inundații.

Alerta a fost emisă de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență și îndeamnă cetățenii din zonele inundabile să se protejeze.

Oamenii au fost sfătuiți să se îndrepte spre un refugiu, să oprească alimentarea cu energie electrică și gaze naturale și să se pregătească pentru o eventuală evacuare.

Județul Constanța, grav afectat de vreme

În Constanța, pagubele produse de ploile abundente din ultimele zile au fost mai mari. Astfel, în localitatea Țepeș Vodă, pe DJ 224, s-a produs o viitură în urma căreia un autovehicul în care se aflau două persoane a fost surprins și deplasat în afara carosabilului.

Cele două persoane au fost salvate de forțele de intervenție și nu au necesitat îngrijiri medicale.

Un alt autoturism, în care se afla o persoană, a fost surprins de viitură pe un drum tehnologic. Persoana a fost salvată și transportată la spital cu ușoară hipotermie.În două localități (Siliștea și Sinoe) au fost evacuate preventiv la rude 9 persoane, care nu au necesitat îngrijiri medicale.

Traficul pe DJ 224 între localitățile Țepeș Vodă și Tortoman a fost blocat din cauza acumulării de apă, iar accesul în localitatea Siliștea s-a efectuat pe rute ocolitoare.