Video Bilanțul pagubelor produse de ciclonul Barbara: 86 de imobile inundate, 189 de curți și 71 de mașini avariate

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), a prezentat bilanțul pagubelor produse de viiturile care au lovit peste 100 de localități din țară, odată cu venirea ciclonului Barbara.

„În contextul avertizărilor hidrometeorologice emise în perioada 07.10.2025, ora 07:00 – 09.10.2025, ora 07:00, s-au înregistrat efecte în 110 localități din 22 de județe (AG, BC, BV, BR, BZ, CS, CT, CL, DJ, DB, GL, GR, IL, IS, IF, NT, OT, PH, TR, TL, VN, VL) și municipiul București.

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 86 de imobile inundate (59 case, 11 beciuri, 10 demisoluri de blocuri de locuințe, 1 operator economic, 5 instituții publice), 9 anexe gospodărești, 189 de curți, 8 străzi, îndepărtarea unor elemente de construcție de la 20 de imobile și degajarea a 129 de copaci și a 2 stâlpi de electricitate, fiind avariate 71 de autovehicule”, transmite IGSU într-un comunicat.

La nivel național, au fost salvate 4 persoane surprinse de viituri, trei din județul Constanța, iar una din Prahova.

De asemenea, din cauza vântului puternic, au fost suspendate manevrele în toate porturile din Constanța.

„Circulația rutieră este închisă pe 1 drum național (DN 2A/CT) și se desfășoară cu dificultate pe 1 drum județean (DJ 222A/TL).

De asemenea, pe 2 drumuri naționale (DN 1/IF și DN 6/CS) și 1 drum județean (DJ 223/CT) traficul a fost temporar afectat și închis pe 1 drum județean (DJ 224/CT) din cauza unui copac căzut pe carosabil, a rocilor desprinse de pe versanți, precum și din cauza acumulărilor de apă și aluviuni”, adaugă IGSU.

În Sectorul 4 al Capitalei, un arbore s-a prăbușit pe un autoturism aflat în deplasare. În urma evenimentului nu au rezultat victime.

În Caraș-Severin, localitatea Armeniș, pe DN 6, multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în deplasare, fără a se înregistra victime. Traficul rutier s-a desfășurat alternativ pe un sens.

În Constanța, trei persoane salvate din autoturisme surprinse de viitură

În Constanța, pagubele produse au fost mai mari. Astfel, în localitatea Țepeș Vodă, pe DJ 224, s-a produs o viitură în urma căreia un autovehicul în care se aflau două persoane a fost surprins și deplasat în afara carosabilului.

Cele două persoane au fost salvate de forțele de intervenție și nu au necesitat îngrijiri medicale.

Un alt autoturism, în care se afla o persoană, a fost surprins de viitură pe un drum tehnologic. Persoana a fost salvată și transportată la spital cu ușoară hipotermie.În două localități (Siliștea și Sinoe) au fost evacuate preventiv la rude 9 persoane, care nu au necesitat îngrijiri medicale.

De asemenea, în 2 localități (Sliliștea și Sinoe) au fost evacuate preventiv la rude 9 persoane. Acestea nu au necesitat îngrijiri medicale.

Traficul pe DJ 224 între localitățile Țepeș Vodă și Tortoman a fost blocat din cauza acumulării de apă, iar accesul în localitatea Siliștea s-a efectuat pe rute ocolitoare.

În județul Prahova, în localitatea Berceni, unde un autoturism în care se afla conducătorul auto a încercat traversarea prin albia râului Teleajen și a rămas blocat. Forțele de intervenție au salvat persoana surprinsă, iar în urma evaluării medicale, aceasta a refuzat

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, au fost înregistrate avarii în 17 localități din 4 județe (DB, PH, VS și VN), însumând aproximativ 13.100 de consumatori nealimentați.

Situația actuală

Potrivit IGSU, în cele două localități din județul Constanța (Siliștea și Sinoe) rămân evacuate preventiv la rude 9 persoane. De asemenea, circulația rutieră este închisă pe 1 drum național (DN 2A/CT) și se desfășoară cu dificultate pe 1 drum județean (DJ 222A/TL).

Cu toate acestea, manevrele au fost reluate în toate porturi și nu au mai fost înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

„Forțele de intervenție sunt pregătite în orice moment să sprijine populația și să gestioneze prompt orice situație de urgență, inclusiv pe cele cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile.

Recomandăm populației să urmărească sursele oficiale de informare, să respecte indicațiile autorităților și să fie pregătită pentru posibile intervenții de urgență în cazul apariției unor riscuri iminente.

Pentru informații suplimentare privind modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire a populației https://fiipregatit.ro și descărcați aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play”, încheie IGSU.