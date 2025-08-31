Locomotiva unui tren care circula de la Constanța spre București a luat foc

Locomotiva unui tren care circula de la Constanța spre Capitală a luat foc duminică, 31 august. Incendiul ar fi izbucnit la câteva minute de la plecarea din stație în Gara Palas din județul Constanța.

La faţa locului intervin mai multe echipaje de pompieri.

„România este țara nimănui... A luat foc locomotiva... plecare din Constanța - București - Craiova, întârziere o oră. La nici 10 minute a luat foc ... Așa că suntem pe loc cu 26 de vagoane... Vai de noi... Gara Palace”, a scris, pe Facebook, unul dintre călători.

„CFR călători, salarii nesimțite ale directorilor,i nfrastructură zero”, scrie altcineva într-o postare cu alte imagini în care se vede locomotiva in flăcări.

Pompierii din Constanța spun însă că locomotiva tracta 15 vagoane.





„Locomotiva a fost decuplată de la cele 15 vagoane, este încă sub tensiune pe linia de înaltă tensiune. Se acţionează cu pulbere pentru limitarea incendiului”, a anunţat ISU Constanţa.

Știre în curs de actualizare