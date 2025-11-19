Incendiu la o instalație din portul Constanța. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită

Un incendiu a izbucnit în portul Constanța, în noaptea de marți spre miercuri, la o instalație de încărcare a navelor din Dana 80, pompierii intervenind aproximativ patru ore, fără a se înregistra victime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență (ISU) Dobrogea, incendiul a fost lichidat în jurul orei 3:00 şi au ars banda transportoare şi două filtre ale macaralei.

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu la o instalaţie de încărcare a navelor, în Dana 80 a portului Constanţa, terminalul Comvex, la faţa locului fiind mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autoplatformă, o autospecială pentru transport victime multiple şi un echipaj SMURD, transmite Agerpres.

Alimentarea cu energie electrică a fost oprită.

"Incendiul se manifesta la instalaţia electrică a macaralei folosite la transbordare pe navă. Nu există pericolul de extindere a flăcărilor la navă. Se lucrează pentru localizare şi lichidare. (...) În acest moment se lucrează la înălţime (peste 15 metri) pentru lichidarea incendiului ce se manifestă la un filtru din componenţa benzii transportoare. La momentul izbucnirii incendiului, instalaţia de încărcare nu era funcţională", au transmis reprezentanţii ISU "Dobrogea", pe parcursul intervenţiei.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 3:00, după o intervenţie de circa patru ore.

"Au ars banda transportoare şi două filtre ale macaralei. Fără victime", a informat ISU Dobrogea.