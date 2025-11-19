Video Incendiu devastator în Japonia: Peste 170 de clădiri afectate și 175 de persoane evacuate

Un incendiu de proporții a izbucnit în Japonia, care a afectat cel puţin 170 de clădiri, au anunţat miercuri autorităţile locale.

Potrivit NHK, radiodifuziunea publică a Japoniei, pompierii continuau miercuri, 19 noiembrie, să lupte pentru a stinge incendiul din oraşul Oita, pe insula Kyushu în sudul arhipelagului, în timp ce acesta se propaga într-o pădure din imediata apropiere, scrie Agerpres.

Înregistrări video făcute marţi seara arată pompieri stropind flăcările gigantice ce cuprindeau case, în timp ce persoane erau conduse spre un centru de evacuare improvizat.

„Flăcările se înălţau până sus, colorând cerul în roşu. Vântul sufla puternic. Nu m-aş fi gândit niciodată că incendiul se va propaga atât de mult”, a relatat un bărbat pentru NHK.

„Muntele ardea. Mi-am luat cu mine (doar) permisul de conducere şi smartphone-ul", a raportat o altă persoană.

Incendiul s-a declanşat marţi seara, ducând la evacuarea a 115 de gospodării, 175 de persoane, a anunţat guvernul regional într-un comunicat. Cel puţin 170 de clădiri sunt atinse de flăcări.

Guvernul prefecturii Oita a făcut apel la armată pentru un eventual sprijin, potrivit comunicatului.

O persoană rămâne dată dispărută şi 300 de case din o parte a prefecturii Oita au rămas fără curent electric, adaugă aceeaşi sursă.