Marți, 14 Aprilie 2026
Ultimele știri

Incendiu devastator în Constanța: flăcările au cuprins un întreg bloc din cartierul social Henri Coandă, proiectul lui Mazăre. Planul roșu, activat

Un incendiu de proporții a izbucnit marți, în municipiul Constanța, într-un bloc de locuințe situat pe Aleea Umanității, în cartierul social Henri Coandă, cunoscut și ca „campusul social Mazăre”. Din cauza extinderii rapide a flăcărilor, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, focul a fost semnalat inițial la un apartament, însă incendiul s-a propagat rapid, manifestându-se generalizat la întregul imobil.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul imobilului, cu regim de înălțime P+2, existând informații preliminare potrivit cărora mai multe persoane ar fi surprinse în interior. Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Toate resursele medicale disponibile din județ au fost direcționate către locul intervenției, pentru acordarea primului ajutor și transportul eventualelor victime”, au transmis reprezentanții ISU Constanța.

În sprijinul forțelor de intervenție acționează și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița.

Incendiu bloc Constanța Foto: ISU
„Un bărbat, în vârstă de 58 ani, intoxicat cu fum, a fost transportat la spital”, a anunțat ISU Constanța.  

Alarma a fost dată în jurul orei 19:30, moment în care incendiul se extinsese deja la nivelul întregii clădiri, ceea ce a determinat intervenția în regim de urgență.

Intervenția salvatorilor este în desfășurare. 

Echipajele operative desfășoară în continuare misiuni de stingere a incendiului și de căutare-salvare.

