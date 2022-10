Copii din Ucraina se antrenează la Constanța pentru meciuri amicale de baschet cu echipele din oraș

Până în 9 octombrie, 20 de copii din Ucraina sunt într-un cantonament de pregătire fizică la Constanța pentru a participa la meciuri amicale de baschet cu echipe constănțene.

Evenimentul sportiv, organizat de municipalitate cu sprijinul CSM Constanța, face parte din seria de acțiuni de sprijin pentru orașul înfrățit Odessa și are loc la solicitarea partenerilor instituționali din Ucraina, având în vedere situația dificilă creată de războiul de agresiune din țara vecină, care afectează inclusiv posibilitățile sportivilor din Odessa de a efectua antrenamente în condiții de siguranță.

Pe parcursul zilelor petrecute în Constanța, copiii vor vizita principalele obiective turistice ale orașului și vor participa la evenimentele din cadrul programului Be Active 2022 din Săptămâna Europeană a Sportului.

Constanța și Odessa, orașe înfrățite

Orașele Constanța și Odessa sunt înfrățite din anul 1991, iar în vara anului trecut o delegație condusă de primarul Gennadiy Trukhanov a vizitat municipiul Constanța pentru a celebra împreună 30 de ani de cooperare, ocazie cu care a fost semnată de către primarii celor două municipii „Declarația privind continuarea și consolidarea cooperării între Constanța și Odessa".

Când a început invazia rusă în Ucraina, primarul Constanţei, Vergil Chiţac, a anunţat că autorităţile de la Odessa i-au cerut ajutoare, în special militare, cum ar fi veste antiglonţ şi căşti. Solicitările au fost redirecţionate către ministrul Apărării, Vasile Dîncu, şi către premierul Nicolae Ciucă.

„Am activat Comisia de Apărare, al cărei preşedinte este domnul viceprimar Rusu, şi sigur că ne luăm măsurile interne în cazul puţin probabil că acest conflict poate escalada şi veni spre noi, dar, în primul rând, ne-a interesat partea de ajutor pe care o putem acorda Ucrainei. Am fost sesizaţi, personal, am fost sesizat prin intermediul domnului viceprimar cu două e-mailuri pe care le-am primit de la Odessa, oraş înfrăţit, care cereau ajutoare şi militare, în special militare. Am redirecţionat e-mailurile astea către ministrul Apărării şi primul ministru care le-au recepţionat şi mi-au şi răspuns că au în vedere şi în următoarea tranşă de ajutor se vor ocupa de materiale, în principal e vorba de materiale militare, veste antiglonţ şi căşti. Şi vorbim de Odesa”, a afirmat la acea dată Vergil Chiţac.