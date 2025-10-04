Video Furtună apocaliptică la Constanța: oameni salvați din mașini de pompieri, case inundate și străzi complet paralizate de ploi

Fenomenele extreme au lovit România în ultimele ore, iar Constanța a fost unul dintre orașele cel mai puternic afectate. O furtună puternică a inundat străzi, a blocat autoturisme în trafic și a pătruns în mai multe locuințe și subsoluri. Autoritățile au emis cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic, iar populația a primit mesaje RO-Alert pentru a evita deplasările.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a intervenit în numeroase zone ale municipiului, unde apa a pătruns în curți, subsoluri și imobile, iar mai multe mașini au rămas blocate în trafic.

Meteorologii au emis vineri seară, 3 octombrie, un cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic pentru județele Constanța și Tulcea. Avertizarea a fost valabilă în intervalul 23:20 – 00:30 și prognoza averse de 25-35 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Populația a primit și un mesaj RO-Alert prin care era sfătuită „să evite deplasările și să se adăpostească. Mulți șoferi au fost însă surprinși de furtună în trafic”.

Cele mai mari probleme au fost semnalate în cartierele Trocadero – Dacia și pe strada Baba Novac, unde canalizarea a refulat și mașinile au circulat cu dificultate, scrie presa locală.

Pe strada Soveja, în zona Petrom – City Mall, un autoturism cu trei persoane a rămas blocat în apă, fiind nevoie de intervenția pompierilor. Tot acolo, alte trei mașini au fost scoase din șuvoaie de echipajele ISU. Șoferii au reclamat că și-au pierdut plăcuțele de înmatriculare în torenți.

Probleme similare au apărut și pe bulevardul Ferdinand, în zona Laser Vision, dar și în Mamaia, la Malibu, unde șoferii au avansat cu greu printre bălți.

Pagube în oraș

Un copac a căzut peste o casă pe strada Theodor Burada nr. 23, fiind nevoie de intervenția pompierilor și a echipelor Primăriei. De asemenea, cabluri electrice smulse de vânt au fost semnalate în mai multe zone, angajații ENEL acționând de urgență pentru a elimina pericolul.

Mai multe curți și locuințe de pe străzile Făgetului, Mihai Viteazul, Recoltei, Mioriței și Brizei au fost inundate. În unele cazuri, pompierii au fost solicitați să ajute șoferii rămași cu mașinile blocate în apă.

Nici județul Constanța nu a scăpat de probleme. La Medgidia, un autoturism a rămas blocat sub pod, fiind nevoie de intervenția pompierilor cu o autospecială. Tot acolo, canalizarea unei locuințe a refulat, apa ieșind direct în baie, iar vântul a smuls bucăți de tablă de pe acoperișuri.

Mai multe gospodării au fost inundate, iar echipele RAJA și ISU au acționat ore întregi pentru a rezolva situația.

La Cernavodă, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei dintr-o curte și pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un punct de transformare electric de pe strada Poet Panait Cerna. Probleme au apărut și în localitatea Poarta Albă, unde subsolul unei case de pe strada Grădinilor a fost inundat.