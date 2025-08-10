Un accident rutier s-a produs în această dimineață, 10 august 2025, între două autoturisme, pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța, în apropierea Serviciului de Ambulanță.

Un autoturism BMW Seria 1, înmatriculat în Botoșani, a intrat în coliziune cu un Land Rover, care a fost proiectat în alte trei mașini parcate: un BMW X3, un Peugeot și un Seat.

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța, în urma impactului au rezultat trei victime, dintre care una a fost încarcerată. Toate cele trei persoane rănite erau conștiente și au fost transportate la spital.

”Victimele sunt trei bărbați, care au suferit următoarele traumatisme: unul cu traumatism cranio-cerebral și traumatisme la membrele inferioare, altul cu traumatism la umărul stâng și traumatism cranio-facial, iar al treilea cu traumatism cranio-cerebral și la membrele inferioare”, scrie Ziua de Constanța.